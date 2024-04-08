«Автоваз» начал производство Lada Granta с автоматической трансмиссией

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. «Автоваз» начал производство партии Lada Granta с автоматической трансмиссией в количестве около 5 тыс. штук, говорится в сообщении автопроизводителя.
«Автоваз начал производство Lada Granta, оснащенных классической автоматической трансмиссией. Партия этих автомобилей составит около 5 тыс. штук и будет выпускаться в течение года. О дате старта продаж и цене будет объявлено дополнительно», — отмечается в сообщении.
Несколько сотен Granta с автоматической трансмиссией будут поставлены в рамках контракта с социальными службами для обеспечения транспортом людей с ограниченными возможностями. Такие автомобили будут дополнительно оснащены специальными устройствами, упрощающими управление.
«Автоваз планомерно возвращает в автомобили опции, которые были временно утрачены в связи с усилением санкционного давления. И Granta с классическим “автоматом” тому пример. Важнейшей задачей является и выполнение заказа социальных служб, которым будут поставлены современные и безопасные автомобили для людей с инвалидностью. В текущей ситуации “Автоваз” выполнит это обязательство точно в срок», — прокомментировал президент компании Максим Соколов.