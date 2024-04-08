«Автоваз» начал производство Lada Granta с автоматической трансмиссией

«Автоваз планомерно возвращает в автомобили опции, которые были временно утрачены в связи с усилением санкционного давления. И Granta с классическим “автоматом” тому пример. Важнейшей задачей является и выполнение заказа социальных служб, которым будут поставлены современные и безопасные автомобили для людей с инвалидностью. В текущей ситуации “Автоваз” выполнит это обязательство точно в срок», — прокомментировал президент компании Максим Соколов.