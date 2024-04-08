AliExpress в России получил прибыль из-за прощенных долгов на ₽8,4 млрд

Появление прибыли связано с порядком ведения бухгалтерской отчетности по РСБУ и не является следствием улучшения бизнес-показателей, согласна руководитель направления по финансовой экспертизе консалтинговой компании НЭО Татьяна Отраднова. По ее словам, это объясняется тремя факторами: прощением беспроцентного займа на 6 млрд руб. со стороны сингапурского холдинга, восстановлением резервов по оценочным обязательствам и ростом доходов от курсовых разниц. «Из 13 млрд руб. прочих доходов почти 6 млрд руб. приходится на прощение беспроцентного займа, полученного от связанной стороны — сингапурской Aliexpress CIS Holding Pte. Ltd. По сути денег у AliExpress больше не стало — из отчетности видно, что заем уже существовал на 31 декабря 2021 года. Просто у компании пропало обязательство выплачивать 6 млрд руб. долга», — поясняет Отраднова. Кроме того, был восстановлен резерв по сомнительным долгам: из отчетности следует, что в 2022 году AliExpress зарезервировал заем, выданный в адрес компании «Агрегатор-с Онлайн» на сумму более 2 млрд руб., и в 2023 году он был погашен в полном объеме. Доходы от курсовых разниц в прошлом году составили 4,6 млрд руб., тогда как в 2022 году они принесли 1,3 млрд руб. «Возможно, внутри периода были продажи или закупки, которые были завязаны на курсы валют, и из-за колебаний курса в течение года сформировались доходы от курсовых разниц», — объясняет представитель НЭО.