Акции «Норникеля» выросли в первый день торгов после сплита 1:100

Среди позитивных факторов, влияющих на стоимость бумаг «Норникеля», эксперты БКС выделяют рост цен на платину, медь и никель с момента остановки торгов. Они отмечают, что индекс Мосбиржи за этот период прибавил почти 0,8%. При этом аналитики сохраняют нейтральный взгляд на акции производителя палладия. «Сдерживающим фактором для покупателей выступает риск низких дивидендов или их отсутствия по итогам 2023 года. Решение по размеру выплат должно появиться в ближайшие месяцы», — говорят в БКС.