Акции «Норникеля» выросли в первый день торгов после сплита 1:100

Акции горно-металлургической компании «Норникель» подорожали на 3,88% в начале торгов понедельника (до ₽156,38), свидетельствуют данные Мосбиржи на 10:02 мск. Торги акциями компании возобновились 8 апреля после сплита.
4 апреля была произведена конвертация акций «Норникеля» в соотношении 1:100. На счетах в приложениях инвесторов в 100 раз увеличилось число акций, одна бумага стоила тогда ₽150,54.
С возобновлением торгов Мосбиржа установила шаг цены в ₽0,02. Один лот состоит из десяти акций.
Аналитики «БКС Мир инвестиций» отмечали, что новость о дроблении акций «Норникеля» умеренно позитивна для настроений на рынке. Эксперты полагают, что бумаги крупнейшего в мире производителя палладия стали более доступными для физлиц, повысилась их ликвидность.
Среди позитивных факторов, влияющих на стоимость бумаг «Норникеля», эксперты БКС выделяют рост цен на платину, медь и никель с момента остановки торгов. Они отмечают, что индекс Мосбиржи за этот период прибавил почти 0,8%. При этом аналитики сохраняют нейтральный взгляд на акции производителя палладия. «Сдерживающим фактором для покупателей выступает риск низких дивидендов или их отсутствия по итогам 2023 года. Решение по размеру выплат должно появиться в ближайшие месяцы», — говорят в БКС.
Последний раз компания выплачивала дивиденды по итогам девяти месяцев 2023 года в размере ₽915,33 на акцию.
В «Альфа-Инвестициях» также полагают, что сплит может стать драйвером для роста акций «Норникеля». Однако эксперты обращали внимание, что это не означает обязательный рост котировок сразу после дробления.
Собрание акционеров «Норникеля» одобрило решение о дроблении обыкновенных акций компании в пропорции 1:100 в декабре 2023 года. Такой шаг был сделан с целью повысить привлекательность бумаг для розничных инвесторов. В марте ЦБ принял решение о государственной регистрации изменений в решение о выпуске акций «Норникеля».