В Швеции потребовали передачи завода Дерипаски под управление властей королевства

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём отказался от комментариев по этому вопросу, но заявил о готовности ввести санкции в отношении российского алюминия. «Это сложный вопрос. Правительство было бы радо усилить санкционный режим, и это одна из таких областей. Но я не могу прямо здесь и сейчас сказать, что войдет в следующее санкционное решение. Однако мы с удовольствием будем работать над этим вопросом», — прокомментировал он.