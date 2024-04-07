В Швеции потребовали передачи завода Дерипаски под управление властей королевства

«Мы должны были бы сделать то же самое, что сделали другие страны Европы — принять закон о внешнем управлении, при котором компания переходит под внешнее управление шведского государства, чтобы Москва утратила над ней свой контроль, но чтобы ее работа могла продолжаться», — приводит телеканал SVT слова спикера партии по экономическим вопросам Мартина Одаля.
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём отказался от комментариев по этому вопросу, но заявил о готовности ввести санкции в отношении российского алюминия. «Это сложный вопрос. Правительство было бы радо усилить санкционный режим, и это одна из таких областей. Но я не могу прямо здесь и сейчас сказать, что войдет в следующее санкционное решение. Однако мы с удовольствием будем работать над этим вопросом», — прокомментировал он.
Как поясняет SVT, завод Kubal — единственный в своей области в Швеции. Его продукция используется в производстве автомобилей, лодок и строительных конструкций. Он принадлежит одной из крупнейших в мире алюминиевых компаний, контролируемой Олегом Дерипаской. Компания не находится под санкциями.
Партия центра — либеральная партия, не входящая в правительство. Она представлена во всех парламентских комитетах Риксдага, у нее в настоящее время 24 места из 349. На выборах 2022 года за нее проголосовали 6,71% избирателей, согласно последним опросам, ее поддержка снизилась до 4,6%.