В России цены на брус и пиломатериалы для дач выросли за год почти на 30%

На начало апреля 2024 года, по данным исследования Ассоциации, кубометр пиломатериала, который используется как в строительстве, так и для производства клееных конструкций, в зависимости от региона стоил от 19 тыс. до 25 тыс. рублей. В марте 2023 года его можно было приобрести по цене от 13,5 тыс. до 16 тыс. рублей, в конце года — от 16 тыс. до 22 000 рублей за кубометр. Соответственно, пропорционально выросла стоимость и продуктов глубокой переработки — клееных конструкций, и в частности, клееного бруса.