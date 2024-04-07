В России цены на брус и пиломатериалы для дач выросли за год почти на 30%

«Цены на пиломатериалы и клееные деревянные конструкции за первые три месяца 2024 года выросли на 15%, а за год — на 25−30%. С февраля текущего года мы наблюдаем стабильную динамику роста цен, и причин к остановке повышения стоимости древесины эксперты пока не видят», — рассказали ТАСС в пресс-службе организации.
На начало апреля 2024 года, по данным исследования Ассоциации, кубометр пиломатериала, который используется как в строительстве, так и для производства клееных конструкций, в зависимости от региона стоил от 19 тыс. до 25 тыс. рублей. В марте 2023 года его можно было приобрести по цене от 13,5 тыс. до 16 тыс. рублей, в конце года — от 16 тыс. до 22 000 рублей за кубометр. Соответственно, пропорционально выросла стоимость и продуктов глубокой переработки — клееных конструкций, и в частности, клееного бруса.
По словам члена правления Ассоциации деревянного домостроения Андрея Елукова, по Северо-Западному региону не было сезонного понижения стоимости древесины, но ее стоимость до февраля текущего года повышалась плавно. «Производители пиломатериалов и домокомплектов в ряде регионов еще перед началом строительного сезона, когда на рынок выходят “частники”, заявляют о возможном дефиците древесины. К разгару сезона и цены, и дефицит будут еще расти», — рассказал он.
Главными причинами этой ситуации эксперты называют плохие условия для лесозаготовки прошедшей зимой, а также резко подорожавшую логистику. «Осенью довольно поздно “встали” лесные дороги, затем были сильные морозы, при которых лесозаготовка не велась, ну, и ранняя весна, когда лесные дороги вновь стали непригодны для проезда тяжелой техники. При этом доставка по сравнению с прошлым годом подорожала на 30%», — подчеркнула член правления Ассоциации деревянного домостроения Юлия Юрлова.
Также она отметила, что негативно влияет на перевозки дефицит водителей, высокая стоимость запчастей для транспорта и оборудования предприятий лесопромышленного комплекса, которое сегодня в основном иностранного производства.