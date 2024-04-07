Топ-10 худших акций первого квартала: почему они упали на растущем рынке

Худшие акции первого квартала 2024 года
Первый квартал 2024 года оказался умеренно благоприятным для рынка акций. Индекс Московской биржи вырос на 7,53% — с 3099,11 пункта до 3332,53 пункта. Среднее изменение по 244 акциям и депозитарным распискам российских компаний, которые торговались как в конце 2023 года, так и в конце первого квартала 2024 года составило +16,94%. При этом по итогам первого квартала подешевело только 40 долевых бумаг российских компаний (акций и расписок) — их снижение в среднем составило 8,23%.
Среднее снижение топ-10 худших акций первого квартала составило 20,99% с разбросом от 62,48% до 10,13%.
Среди самых подешевевших акций трудно выявить какую-то общую причину или тенденцию снижения котировок. У каждой бумаги для этого были свои причины.
Что привело к падению котировок
Рассмотрим подробнее, как происходило снижение котировок каждой из десяти самых подешевевших акций первого квартала. Аналитики, опрошенные РБК, рассказали подробно, чем это было вызвано.
1. QIWI.
Тикер: QIWI.
Снижение: −62,48% с ₽557 до ₽209.
Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова добавляет, что драйвером для расписок QIWI мог бы стать обратный выкуп бумаг компании. Однако акционеры QIWI его не одобрили.
2. Polymetal.
Тикер: POLY.
Снижение: −38,93% с ₽506,1 до ₽309,1.
Из-за продажи российских активов Мосбиржа в конце февраля перевела бумаги Polymetal из первого в третий уровень листинга. По мнению Головинова из ПСБ, возможен делистинг акций с Московской биржи. Поэтому, отмечает он, у инвесторов есть два варианта: продать акции или перевести их в Казахстан. Глава золотодобытчика Виталий Несис в конце марта говорил в интервью «Интерфаксу», что торгующиеся на Мосбирже бумаги — «ущербные», потому что до их владельцев не доходят дивиденды. В то же время речи о делистинге тогда не шло.
3. «Детский мир».
Тикер: DSKY.
Снижение: −18,02% с ₽56,84 до ₽46,6.
4. Globaltruck.
Тикер: GTRK.
Снижение: −17,21% с ₽541 до ₽447,9.
В 2023 году акции Globaltruck взлетели почти на 1000% в отсутствие фундаментальных причин. Инвестиционный стратег «Алор Брокера» Павел Веревкин отмечал, что акции Globaltruck подвержены повышенной активности со стороны спекулянтов на фоне низкой ликвидности в этих бумагах. Кроме того, он не исключил, что инвесторы могли перепутать компанию с другим эмитентом — Globaltrans, акции которой получили поддержку от новости о смене кипрской юрисдикции на Абу-Даби.
Такой рост мог стать поводом для фиксации прибыли в 2024 году.
5. Привилегированные акции «Мечела».
Тикер: MTLRP.
Снижение: −17,08% с ₽369,7 до ₽306,55.
Кожухова из «Велес Капитала» добавляет, что инвесторы «Мечела» не получили обнадеживающих новостей о дивидендах. «Также повлияло замедление спроса на российский уголь в Китае и Индии на фоне высоких цен на ресурс, санкций и проблем навигации в Красном море. Сейчас бумаги “Мечела” проигрывают другим металлургам, которые платят дивиденды», — говорит аналитик.
6. «Газпром нефть».
Тикер: SIBN.
Снижение: −12,49% с ₽847,65 до ₽741,8.
Кроме того, Данилин называет финансовые результаты «Газпром нефти» за второе полугодие 2023 года «посредственными», что, по его мнению, могло разочаровать инвесторов и снизить ожидания по финальному дивиденду. Манжос из «БКС Мир Инвестиций» добавляет, что интерес к акциям нефтедобытчика потерян временно после закрытия реестра акционеров для выплаты дивидендов.
7. «Совкомфлот».
Тикер: FLOT.
Снижение: −12,4% с ₽145,86 до ₽127,78.
8. Обыкновенные акции «Мечела».
Тикер: MTLR.
Снижение: −10,92% с ₽311 до ₽277,04.
9. НОВАТЭК.
Тикер: NVTK.
Снижение: −10,29% с ₽1463,2 до ₽1312,6.
10. «Славнефть-ЯНОС».
Тикер: JNOS.
Снижение: −10,13% с ₽30,6 до ₽27,5.
Следует заметить, что акции «Славнефть-ЯНОС» снижались второй квартал подряд при отсутствии корпоративных новостей. В третьем квартале 2023 года бумаги потеряли в цене 15,24%. Однако до этого, котировки компании росли на протяжении пяти месяцев подряд, подорожав за это время на 59,7%.