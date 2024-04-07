Топ-10 худших акций первого квартала: почему они упали на растущем рынке

В первом квартале 2024 года большинство акций российских компаний показали рост котировок. Тем не менее на рынке были и аутсайдеры. Какие компании и почему дешевели сильнее других — в обзоре «РБК Инвестиций».

Худшие акции первого квартала 2024 года

Первый квартал 2024 года оказался умеренно благоприятным для рынка акций. Индекс Московской биржи вырос на 7,53% — с 3099,11 пункта до 3332,53 пункта. Среднее изменение по 244 акциям и депозитарным распискам российских компаний, которые торговались как в конце 2023 года, так и в конце первого квартала 2024 года составило +16,94%. При этом по итогам первого квартала подешевело только 40 долевых бумаг российских компаний (акций и расписок) — их снижение в среднем составило 8,23%.

Среднее снижение топ-10 худших акций первого квартала составило 20,99% с разбросом от 62,48% до 10,13%.

Среди самых подешевевших акций трудно выявить какую-то общую причину или тенденцию снижения котировок. У каждой бумаги для этого были свои причины.



Что привело к падению котировок

Рассмотрим подробнее, как происходило снижение котировок каждой из десяти самых подешевевших акций первого квартала. Аналитики, опрошенные РБК, рассказали подробно, чем это было вызвано.

Тикер: QIWI.

Снижение: −62,48% с ₽557 до ₽209.

Депозитарные расписки QIWI обвалились из-за отзыва лицензии у QIWI Банка. По мнению главного аналитика ПСБ Алексея Головинова, бумаги в цене уже не восстановятся.

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова добавляет, что драйвером для расписок QIWI мог бы стать обратный выкуп бумаг компании. Однако акционеры QIWI его не одобрили.



2. Polymetal.

Тикер: POLY.

Снижение: −38,93% с ₽506,1 до ₽309,1.

Акции Polymetal начали снижаться на фоне новостей о продаже российской части бизнеса компании «Мангазея Плюс». По условиям сделки, Polymetal получил $300 млн после уплаты налогов. По мнению аналитика ИК «Велес Капитал» Василия Данилова, размер денежных поступлений был негативно воспринят рынком.

Из-за продажи российских активов Мосбиржа в конце февраля перевела бумаги Polymetal из первого в третий уровень листинга. По мнению Головинова из ПСБ, возможен делистинг акций с Московской биржи. Поэтому, отмечает он, у инвесторов есть два варианта: продать акции или перевести их в Казахстан. Глава золотодобытчика Виталий Несис в конце марта говорил в интервью «Интерфаксу», что торгующиеся на Мосбирже бумаги — «ущербные», потому что до их владельцев не доходят дивиденды. В то же время речи о делистинге тогда не шло.

Тикер: DSKY.

Снижение: −18,02% с ₽56,84 до ₽46,6.

Мосбиржа прекратит торги акциями торговой сети «Детский мир» с 31 августа 2024 года из-за ликвидации публичной компании. По словам Елены Кожуховой, этот фактор добавляет волатильности котировкам. Кроме того, в конце марта Мосбиржа перевела акции «Детского мира» в сектор повышенного риска. «Владение акциями “Детского мира” становится спекулятивной историей», — считает Кожухова.



4. Globaltruck.

Тикер: GTRK.

Снижение: −17,21% с ₽541 до ₽447,9.

По словам аналитиков, бумаги компании дешевеют из-за программы продажи ранее выкупленных акций. С 26 февраля по 30 сентября 2024 года грузоперевозчик планирует продать 2 202 888 бумаг, что составляет 3,77% обыкновенных акций. По словам Елены Кожуховой, это оказывает давление на котировки, в противоположность процессу обратного выкупа.

В 2023 году акции Globaltruck взлетели почти на 1000% в отсутствие фундаментальных причин. Инвестиционный стратег «Алор Брокера» Павел Веревкин отмечал, что акции Globaltruck подвержены повышенной активности со стороны спекулянтов на фоне низкой ликвидности в этих бумагах. Кроме того, он не исключил, что инвесторы могли перепутать компанию с другим эмитентом — Globaltrans, акции которой получили поддержку от новости о смене кипрской юрисдикции на Абу-Даби.

Такой рост мог стать поводом для фиксации прибыли в 2024 году.



5. Привилегированные акции «Мечела».

Тикер: MTLRP.

Снижение: −17,08% с ₽369,7 до ₽306,55.

Сразу несколько факторов обусловили просадку акций «Мечела». Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Виталий Манжос связывает падение стоимости акций со слабой финансовой отчетностью эмитента за 2023 год. Из нее следует, что относящаяся к акционерам прибыль сократилась на 65% за 2023 год. Кроме того, в конце февраля горно-металлургическая компания подпала под новые санкции США.

Кожухова из «Велес Капитала» добавляет, что инвесторы «Мечела» не получили обнадеживающих новостей о дивидендах. «Также повлияло замедление спроса на российский уголь в Китае и Индии на фоне высоких цен на ресурс, санкций и проблем навигации в Красном море. Сейчас бумаги “Мечела” проигрывают другим металлургам, которые платят дивиденды», — говорит аналитик.

Тикер: SIBN.

Снижение: −12,49% с ₽847,65 до ₽741,8.

По словам руководителя аналитического отдела УК «Первая» Дмитрия Данилина, акции компании упали в цене в связи с ребалансировкой паевых фондов. С августа 2022 года нерезидентам из недружественных России стран запрещено продавать акции стратегических предприятий. Однако указ от 19 марта 2024 года вывел из-под этого запрета сделки ПИФов, в активах которых есть акции в стратегических компаниях в пределах 1% от капитала. Это изменение повлекло распродажи в «перевешенных» акциях.

Кроме того, Данилин называет финансовые результаты «Газпром нефти» за второе полугодие 2023 года «посредственными», что, по его мнению, могло разочаровать инвесторов и снизить ожидания по финальному дивиденду. Манжос из «БКС Мир Инвестиций» добавляет, что интерес к акциям нефтедобытчика потерян временно после закрытия реестра акционеров для выплаты дивидендов.

Тикер: FLOT.

Снижение: −12,4% с ₽145,86 до ₽127,78.

23 февраля США ввели блокирующие санкции против «Совкомфлота» и 14 танкеров. Эксперты считают, что это стало причиной падения бумаг компании. Впрочем, по мнению аналитика «Цифры брокер» Наталии Пырьевой, по акциям «Совкомфлота» можно формировать длинные позиции. Она полагает, что отказ от сотрудничества с компанией из-за санкций может привести к дополнительному росту ставок фрахта.



8. Обыкновенные акции «Мечела».

Тикер: MTLR.

Снижение: −10,92% с ₽311 до ₽277,04.

По мнению аналитика финансовой группы «Финам» Алексея Калачева, бумаги «Мечела» скорректировались после предшествующего роста. Он отмечает, что в прошлом году обыкновенные акции «Мечела» были в лидерах и за год выросли почти в три раза.

Тикер: NVTK.

Снижение: −10,29% с ₽1463,2 до ₽1312,6.

Акции компании снижаются из-за санкционного давления на ее флагманский проект «Арктик СПГ — 2», который должен был стать основным драйвером роста прибыли компании в ближайшие несколько лет, говорит Дмитрий Данилин. Санкции осложняют логистику проекта и увеличивают транспортные расходы. Вместе с этим, отмечает Данилин, прогнозы по ценам на газ «не внушают оптимизма». Эксперт сохраняет негативный взгляд на акции компании.

Тикер: JNOS.

Снижение: −10,13% с ₽30,6 до ₽27,5.

Давление на бумаги, вероятно, оказала новость об атаке беспилотника на нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле в конце января, полагает Манжос из «БКС Мир Инвестиций». По словам главы региона Михаила Евраева, атака была предотвращена, НПЗ работает в штатном режиме. Аналитик при этом указывает на позитивную финансовую отчетность эмитента. По прогнозу БКС, во втором квартале цена на акцию восстановится до ₽33-₽38.