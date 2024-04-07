Среди главных торговых партнеров России не осталось западных стран

Во вторую пятерку теперь входят Южная Корея с товарооборотом на 15 миллиардов долларов и Германия с 12,2 миллиарда долларов. ОАЭ, торговля России с которыми могла вырасти до 12,1 миллиарда (из расчета по данным за девять месяцев), стали восьмыми, при этом еще год назад были 16-ми. Бразилия (11,3 миллиарда долларов) поднялась на девятое место с 17-го годом ранее, а Нидерланды, наоборот, потеряли четыре позиции и опустились на десятую строку (9,9 миллиарда).