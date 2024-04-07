Сбер планирует реструктуризировать кредиты пострадавших при прорыве дамбы в Орске

«Сбер» окажет комплексную помощь пострадавшим во время ЧС в Оренбургской области. В рамках действующей программы «Сбера» по поддержке клиентов в чрезвычайных ситуациях помощь будет оказана заемщикам и застрахованным лицам, пострадавшим в результате прорыва дамбы в Орске. Пострадавшим будет проведена реструктуризация кредитов", — сообщили в банке.
Также все клиенты, застрахованные в «Сберстрахование» и «Сберстрахование жизни», пострадавшие во время ЧС, получат полагающиеся выплаты в приоритетном порядке.
Отмечается, что при необходимости в местах размещения эвакуированных граждан будут развернуты мобильные офисы Сбера.
Также банк планирует совместно с волонтерами открыть в нескольких офисах в Оренбургской области пункты сбора необходимых вещей для пострадавших людей, которые будут передаваться по каналам банка.