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Сбер планирует реструктуризировать кредиты пострадавших при прорыве дамбы в Орске

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Сбербанк реструктуризирует кредиты и окажет комплексную помощь пострадавшим при прорыве дамбы в Оренбургской области, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Источник: Reuters

«Сбер» окажет комплексную помощь пострадавшим во время ЧС в Оренбургской области. В рамках действующей программы «Сбера» по поддержке клиентов в чрезвычайных ситуациях помощь будет оказана заемщикам и застрахованным лицам, пострадавшим в результате прорыва дамбы в Орске. Пострадавшим будет проведена реструктуризация кредитов", — сообщили в банке.

Также все клиенты, застрахованные в «Сберстрахование» и «Сберстрахование жизни», пострадавшие во время ЧС, получат полагающиеся выплаты в приоритетном порядке.

Отмечается, что при необходимости в местах размещения эвакуированных граждан будут развернуты мобильные офисы Сбера.

Также банк планирует совместно с волонтерами открыть в нескольких офисах в Оренбургской области пункты сбора необходимых вещей для пострадавших людей, которые будут передаваться по каналам банка.