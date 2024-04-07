Предварительный ущерб АПК от паводка в Оренбургской области составил 65 млн руб

«По предварительным данным федерального Минстроя, ущерб, нанесенный инфраструктуре в результате паводка, составляет порядка 21 млрд руб. 65 млн руб. — предварительный ущерб, нанесенный агропромышленному комплексу», — сообщил господин Паслер по итогам заседания в своем Telegram-канале.
Денис Паслер также сообщил о решении отнести паводки в регионе к чрезвычайной ситуации федерального значения и установить соответствующий уровень реагирования. Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что в Орске сложилась критическая ситуация.
Вечером 5 апреля из-за обильных паводков река Урал прорвала дамбу в Орске. В зоне подтопления оказались 4 тыс. домов, в которых живут около 11 тыс. человек. К утру 6 апреля затопило половину Старого города. Вечером того же дня в Орске произошел прорыв второй насыпной дамбы, в поселке Никель была объявлена срочная эвакуация.