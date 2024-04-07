Построивший Бурдж-Халифа девелопер решил продать актив в Белоруссии

Представитель Алаббара, с которым связался Reuters, отказался отвечать на вопросы о личности потенциального покупателя и не стал обсуждать причины решения о продаже активов в Минске. Знакомый с планами Кушнера в Сербии собеседник агентства рассказал, что Алаббар участвовал в проекте в качестве консультанта и пока рано говорить о том, будут ли Эмираты инвестировать в это. Источник отказался комментировать деятельность бизнесмена в Белоруссии.