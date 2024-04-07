Новые ожидания: каким будет курс рубля на следующей неделе

Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю сохраняется на уровне 91−93. Валютная пара стабилизировалась неподалеку от 92,5 на фоне достижения локального баланса между предложением иностранной валюты на рынке и спросом на нее. Поддержкой рублю служат более высокие нефтяные цены, установившиеся с прошлого месяца. Эффект жесткой ДКП и меры валютного контроля помогают стабилизировать курс нацвалюты. В отсутствие геополитических сюрпризов пара-доллар рубль краткосрочно продолжит двигаться вблизи текущих уровней.