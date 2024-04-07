Новые ожидания: каким будет курс рубля на следующей неделе

Российский рынок акций завершил неделю умеренной коррекцией несмотря на рост цен на нефть и слабость рубля. Фиксация прибыли была закономерной, учитывая приближение выходных и локальную техническую перегретость после импульса роста.
Кроме того, ухудшился внешний фон. Мартовский отчет по рынку труда США вышел сильным, а это сигнал к более жесткой позиции ФРС в отношении денежно-кредитной политики. Индекс доллара DXY отреагировал на статистику резким подъемом.
В понедельник в еврозоне будет опубликован апрельский индекс доверия инвесторов Sentix. Globaltrans и АФК Система на старте недели опубликуют финансовые результаты по МСФО за 2023 г., возобновятся торги акциями ГМК Норникель после дробления 1 к 100.
При отсутствии форс-мажоров и сохранении благоприятствующей рыночной конъюнктуры рост в акциях может продолжиться. Прогноз по индексу Мосбиржи на 8 апреля — 3350−3450 п.
Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю сохраняется на уровне 91−93. Валютная пара стабилизировалась неподалеку от 92,5 на фоне достижения локального баланса между предложением иностранной валюты на рынке и спросом на нее. Поддержкой рублю служат более высокие нефтяные цены, установившиеся с прошлого месяца. Эффект жесткой ДКП и меры валютного контроля помогают стабилизировать курс нацвалюты. В отсутствие геополитических сюрпризов пара-доллар рубль краткосрочно продолжит двигаться вблизи текущих уровней.
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