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Названы пять условий для успешной покупки жилья

При выборе жилья человек сталкивается со множеством различных нюансов. Предлагаем вашему вниманию пять факторов, которые помогут сделать поиск квартиры более оптимальным.

Источник: Freepik

Расширяем зону поиска. Выбирая жилье, следует исходить из конкретных задач и потребностей, которые оно в дальнейшем будет решать. Не стоит слишком акцентировать внимание на конкретном районе и особенно его престижности. Расширение зоны поиска позволит найти оптимальный вариант по соотношению «цена-качество».

Квартиры в центре, как правило, стоят дорого. Лучше обратить внимание на районы с хорошей транспортной доступностью. Например, в Москве достаточно проанализировать варианты в двух-трех станциях метро или МЦД от центра, где стоимость может быть значительно ниже. Так, в Таганском районе можно купить лишь однокомнатную квартиру на сумму, за которую в Текстильщиках или Кузьминках трехкомнатную. Если же из-за работы часто приходится бывать на «Новокузнецкой», то имеет смысл рассмотреть варианты на «Коломенской» или «Технопарке».

Кроме того, следует избавиться от стереотипа о «рабочих» районах рядом с промзонами. В течение последних десяти лет в столице число таких зон резко уменьшилось. Многие из застроены современными жилыми комплексами, а прилегающая к ним территория облагорожена.

Не гонимся за идеалом. Стратегия «копить, пока не накопишь» и при этом искать идеальную квартиру с целью прожить в ней долгие годы не совсем верна. Погоня за максимально подходящим вариантом может привести к потере других выгодных и перспективных предложений, которые соответствуют текущему размеру бюджета. Недвижимость постоянно дорожает и поиск заходит в тупик. Найти свою идеальную квартиру не всегда возможно за короткий промежуток времени. Лучше сперва присмотреться к объектам, соответствующим самым важным критериям, в том числе бюджету, площади и необходимой инфраструктуре. Через несколько лет, накопив достаточную сумму, можно будет продать прежнюю квартиру и приобрести лучший вариант.

Выбираем правильный сегмент. Не стоит откладывать решение жилищного вопроса из-за нехватки денег на жилье в более дорогом сегменте. Например, на первичном рынке в Москве средняя стоимость квартиры в элитном классе составляет примерно 328,8 миллиона рублей, в премиум-классе — 85 миллионов рублей, а в бизнес-классе — более 30 миллионов рублей. Лучшим решением может стать покупка жилья, например, в новостройке комфорт-класса, где средняя стоимость лота составляет 15 миллионов рублей.

В проектах более высокого класса могут предложить большую площадь, нестандартные планировки, качественную дизайнерскую отделку, соответствующий уровень благоустройства и внутренней инфраструктуры, а также коворкинги, фитнес-клубы и студии. Однако в менее дорогом сегменте есть возможность пользоваться городскими общественными пространствами с теми же коворкингами, студиями, фитнес-клубами, а также парками.

Не боимся истории. Некоторые люди опасаются искать квартиру на вторичном рынке из-за риска нарваться на объект с плохой историей в виде обременения и прочих проблем. Действительно, самостоятельная покупка «вторички» является процессом чуть менее безопасным, чем приобретение «первички». Но столкнуться с нюансами истории жилья от собственника можно только при самостоятельной проверке и покупке. Решить данную проблему поможет специалист, который проанализирует объект и поможет принять решение о покупке.

«Вторичка» может иметь ряд преимуществ, в том числе местоположение, сложившуюся инфраструктуру, хорошую транспортную доступность, сформировавшийся в доме контингент, наличие ремонта, а главное — стоимость. В зависимости от местоположения разрыв в цене между новостройкой и «вторичкой» может достигать 20%.

Выбираем инфраструктуру по потребностям. Большинство локаций в городе не могут предложить действительно все инфраструктурные возможности. При подборе вариантов важно сконцентрироваться только на самых важных требованиях. Например, для семьи, в которой есть двое детей дошкольного и школьного возраста рядом требуется наличие детского сада, школы, развивающих кружков, языковых клубов, медицинских центров, парков для прогулок. При этом близость крупных торгово-развлекательных центров, ресторанов, кинотеатров, музеев может не являться столь важной. Посещать их можно на личном или общественном транспорте в выходные дни.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».