Названы пять условий для успешной покупки жилья

Не гонимся за идеалом. Стратегия «копить, пока не накопишь» и при этом искать идеальную квартиру с целью прожить в ней долгие годы не совсем верна. Погоня за максимально подходящим вариантом может привести к потере других выгодных и перспективных предложений, которые соответствуют текущему размеру бюджета. Недвижимость постоянно дорожает и поиск заходит в тупик. Найти свою идеальную квартиру не всегда возможно за короткий промежуток времени. Лучше сперва присмотреться к объектам, соответствующим самым важным критериям, в том числе бюджету, площади и необходимой инфраструктуре. Через несколько лет, накопив достаточную сумму, можно будет продать прежнюю квартиру и приобрести лучший вариант.