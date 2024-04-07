Минстрой оценил ущерб жилью от наводнения в Оренбуржье в 21 млрд руб

По данным оперативных служб, всего в Оренбургской области подтоплено 6,3 тыс. жилых домов, эвакуировано более 4 тыс. человек. 5 апреля из-за сильного паводка в Орске прорвало насыпную дамбу на реке Урал. К утру 6 апреля затопило половину Старого города. Вечером того же дня в Орске произошел прорыв второй насыпной дамбы, в поселке Никель была объявлена срочная эвакуация. Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что в городе сложилась критическая ситуация.