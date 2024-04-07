Ключ на ставку: почему регионы по-разному реагируют на политику ЦБ

Как неравенство в регионах влияет на эффективность политики ЦБ
Региональное неравенство доходов значительно влияет на то, насколько быстро экономика этих субъектов реагирует на изменение ключевой ставки. Субъекты, где этот показатель высокий, максимально чувствительны к динамике ДКП. В качестве примера приводится Башкортостан. Там, где расслоение меньше (например, в Калмыкии и Тверской области), ощущают изменение ключевой в несколько раз слабее.
К таким выводам пришли эксперты ЦБ и Высшей школы экономики в статье «Влияние внутрирегионального неравенства по доходам на работу трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики Банка России» (опубликована в свежем номере журнала ЦБ «Деньги и кредит»).
ЦБ регулярно изучает российские и зарубежные исследования по теме ДКП и учитывает выводы из них, сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора. Территориальные отделения Банка России уже проводят масштабный анализ ситуаций в отдельных субъектах РФ.
Влияние монетарной политики разнится из-за особенностей в поведении людей с разным уровнем достатка, поясняется в исследовании.
Обеспеченные слои населения более склонны к сбережениям, пишут эксперты ЦБ. Когда ключевая ставка растет, они с большей вероятностью воспользуются возможностью положить средства на вклады с хорошей доходностью, а не потратят их. Всё это негативно отразится на уровне спроса и повлияет на объемы выпуска новой продукции. В итоге инфляция замедлится быстрее.
Уровень расслоения обычно выше в тех регионах, где выше средние доходы, отметила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. На субъекты РФ со стабильно высоким неравенством ДКП оказывает максимальный эффект — в несколько раз больший, чем в регионах с низким уровнем расслоения, уточнили эксперты ЦБ.
Богатые домохозяйства в среднем ежегодно сберегают в 18 раз больше средств, чем бедные, отметили эксперты ЦБ. В регионах, где уровень доходов выше, переход к сберегательной модели поведения после повышения ключевой в целом происходит быстрее, поэтому на изменения ДКП они реагируют сильнее.
Как ключевая ставка влияет на бедное население
Люди с низким доходом тратят значительную часть средств на закрытие базовых потребностей: продукты питания, жилье, коммунальные услуги, отметила директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко. У них меньше возможностей для накоплений на крупные покупки, а на неожиданные траты может не быть денег.
В таком случае обращение за кредитами для них становится необходимостью, заключила эксперт. И не так важно, под какую ставку они берут средства.
Период высоких ставок для закредитованного населения в таких регионах означает, что у них меньше возможности привлекать заемные средства. При этом даже в таких условиях они продолжают предъявлять спрос на кредиты вне зависимости от того, насколько это выгодно, отметил независимый эксперт Андрей Бархота. По его словам, в таком случае высокие процентные ставки значительно влияют на их материальное положение.
Авторы исследования подчеркнули: для оценки разницы во влиянии политики ЦБ на экономику субъектов РФ их следует рассматривать в отдельных кластерах в зависимости от уровня неравенства доходов.
В Банке России добавили, что неоднородность региональных условий уже учитывается при оценке общей ситуации. Там подчеркнули: выравнивание доходов населения — задача социальной политики государства, тогда как регулятор в первую очередь борется с инфляцией.
На результаты экономической политики влияет эффективность сотрудничества между Центробанком, Минфином и Минэкономразвития, считает Андрей Бархота. По его словам, для них следует сформулировать сквозные показатели эффективности, среди которых будет в том числе рост располагаемых доходов населения. В таком случае регулятор не сможет фокусироваться только на ценовой стабильности — а пока региональные проблемы остаются вне сферы интересов и ответственности ЦБ, подчеркнул эксперт.
В то же время повысить эффективность ДКП на региональном уровне могло бы помочь сокращение наличной денежной массы, добавил Андрей Бархота. Если сейчас она составляет около 18 трлн рублей, то при ее сокращении примерно на треть динамика ключевой ставки будет более активно влиять на российскую экономику. Добиться этого можно, повышая проникновение цифровых рублей в регионы с сильным материальным расслоением, считает эксперт.