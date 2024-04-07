Ключ на ставку: почему регионы по-разному реагируют на политику ЦБ

Регионы с небольшим неравенством доходов менее эффективно реагируют на изменения денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка. К таким выводам пришли эксперты регулятора («Известия» изучили их публикацию). На повышение ключевой ставки быстрее откликаются обеспеченные люди: они охотнее кладут деньги на вклады под высокие ставки. В то же время бедные домохозяйства сохраняют спрос на кредиты вне зависимости от их выгодности, поскольку им может не хватать денег на повседневные траты. Банк России учтет результаты исследования при принятии решений по ставке, заявили в регуляторе.