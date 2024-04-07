Глава МЧС призвал не допустить рост цен на продукты в Орске

Ранее находящийся в Оренбургской области глава МЧС охарактеризовал ситуацию с наводнением в городе Орске как критическую. По его словам, оказались подтопленными 4 518 жилых домов и 4 587 приусадебных участков. Из затопленных районов эвакуировано более 4 тыс. человек, в том числе 885 детей. В Орске для их приема развернуты 11 пунктов временного размещения на более чем 8 тыс. мест. В них находится 510 человек, в том числе 116 детей.