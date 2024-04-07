Эксперты рассказали «РГ», на какие цели ни в коем случае не стоит брать кредит

Брать или не брать кредит — это тот самый «извечный» вопрос, который хоть раз задавал себе каждый из нас. Однозначного ответа на него не существует. Для того, чтобы принять правильное решение, в первую очередь стоит определиться со своей целью и трезво оценить свои финансовые возможности — способны ли вы вернуть обозначенную сумму в срок, чтобы избежать рискованных расходов в будущем. Подробнее о том, на что ни в коем случае не стоит брать кредиты, рассказали опрошенные «Российской газетой» эксперты.