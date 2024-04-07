Эксперты рассказали «РГ», на какие цели ни в коем случае не стоит брать кредит

Директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко пояснила в беседе с «РГ», что условно кредиты можно разделить на продуктивные и непродуктивные.
Первая категория — это заемные средства, которые используются для финансирования «проектов», способных приносить прибыль в будущем. «В какой-то степени такие кредиты можно считать надежными инвестициями, которые будут способствовать увеличению доходов или улучшению финансового положения заемщика. К ним можно отнести кредит на развитие бизнеса или заем на дополнительное профессиональное образование и курсы повышения квалификации», — сказала Романенко.
Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили подчеркнула, что кредит на обучение (собственное или своих детей) всегда актуален и оправдан. «Многие банки предлагают специальные целевые кредиты с привлекательными условиями. Получая образование, мы повышаем свой человеческий потенциал и можем рассчитывать на лучшие позиции на рынке труда», — сказала она.
Также оправданным Валишвили считает и автокредит. Однако, при текущих ценах на автомобили необходимо взвесить все «за» и «против», подсчитать затраты и принять решение, добавила она.
Романенко также указала, что ипотечный кредит для покупки жилья можно считать продуктивным — ведь в собственности человека останется недвижимость, которая в будущем, например, сможет приносить пассивный доход. «С этой точки зрения и покупка дорогостоящей техники в кредит может быть оправдана, если ее планируется использовать в работе. Кроме того, кредитные средства можно потратить на заботу о своем здоровье: оплату обследований, лечения или операций», — отметила эксперт.
Аналогичного мнения придерживается и Валишвили. «Крайне неправильно брать кредит на импульсивные дорогостоящие покупки. В данном случае работает простая истина о том, что жить нужно по средствам. Если вы не можете позволить себе в данный момент что-то дорогостоящее, необходимо подумать так ли необходима эта вещь, в если ответ будет положительным, то подумать, как накопить. Если оформить кредит, может случиться так, что вещь разонравилась, а кредитные обязательства остались», — объяснила она.
Романенко, в свою очередь, напомнила и о том, что весьма рискованно оформлять новый кредит для погашения уже существующих долгов. «Если у человека нет четкого плана погашения, в котором прописаны все задолженности, процентные ставки и сроки, а также возможности, которые предоставляют кредиторы, например, рефинансирование долга или его реструктуризация, заемщик рискует попасть в замкнутый круг долженствования», — сказала эксперт.
Валишвили согласилась с этим, назвав идею «перекредитовываться» (то есть брать новый кредит для погашения уже имеющихся обязательств — прим. ред.) очень плохой. «В большинстве случаев гражданин просто скатывается в “долговую яму”, выбраться из которой порой возможно только путем личного банкротства», — констатировала эксперт.
Кроме того, не стоит брать взаймы, чтобы инвестировать. По словам Валишвили, использовать «кредитное плечо» могут позволить себе только опытные инвесторы, точно прогнозирующие результат своих вложений и здраво оценивающие риски. «Для неквалифицированных и начинающих игроков финансового рынка инвестиции с помощью заёмного капитала могут привести к существенным убыткам при том, что ежемесячные платежи по кредиту останутся», — предостерегла она.
Подводя итог, эксперт Валишвили также напомнила читателям «РГ» и о том, что ни в коем случае нельзя оформлять кредит на свое имя, но по просьбе другого человека, а также брать взаймы слишком большую сумму, не соразмерную имеющимся доходам.