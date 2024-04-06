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В США бросились закупать российские удобрения

Импорт удобрений США у России по итогам февраля составил 158,5 миллиона долларов — это максимум с июня 2023 года, следует из данных американской статслужбы.

Источник: AP 2023

С января по февраль Штаты нарастили свои покупки подкормок в два раза. Больше всего Вашингтон приобретает у Москвы азотные и калийные удобрения: так, в феврале азотных было импортировало на 84 миллиона долларов, а калийных — на 74 миллиона.

Спросом у американских аграриев пользуются и комбинированные минеральные удобрения — поставки в феврале составили порядка 550 тысяч долларов.

По итогам 2023 года Россия поставила США удобрения на почти 1,4 миллиарда долларов (это 15% и второй показатель в общем импорте страной подкормок).