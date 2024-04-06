В США бросились закупать российские удобрения

С января по февраль Штаты нарастили свои покупки подкормок в два раза. Больше всего Вашингтон приобретает у Москвы азотные и калийные удобрения: так, в феврале азотных было импортировало на 84 миллиона долларов, а калийных — на 74 миллиона.