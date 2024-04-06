В России ввели штрафы за спам-звонки до ₽1 млн

Центробанк и Генпрокуратура, как ранее выяснил РБК, обсуждают меры по защите россиян от «раздолжнителей» — недобросовестных консультантов, предлагающих решить проблемы с долгами. Банк России предупреждал о рисках «раздолжнителей», или «антиколлекторов», еще в 2014 году — регулятор указывал, что такие юридические компании, обещающие гражданам урегулировать долг перед банком или микрофинансовой организацией, зачастую вводят потребителей в заблуждение и нарушают их права.