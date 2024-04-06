В России ввели штрафы за спам-звонки до ₽1 млн

Штраф для граждан повысили с 2−2,5 тыс. до 10−20 тыс., для должностных лиц с 4−20 тыс. до 20−100 тыс. руб. Юридическим лицом прежде грозил штраф в 100−500 тыс., теперь взыскания составят от 300 тыс. до 1 млн руб.
В пояснительной записке авторы законопроекта отмечали, что согласие абонента получать данные справочного характера, например о прогнозе погоды, курсах обмена валют, не может быть воспринято как согласие получать рекламу.
Указом президента также введена ответственность микрофинансовых организаций (МФО) за рекламу займов с нарушением статьи закона о рекламе, требующей предоставлять информацию о процентных ставках, диапазонах значений полной стоимости кредита с одинаковым размером шрифта. За нарушение этих требований штраф для компаний составит от 600 тыс. до 1,6 млн, должностных лиц — 40−100 тыс. руб.
Центробанк и Генпрокуратура, как ранее выяснил РБК, обсуждают меры по защите россиян от «раздолжнителей» — недобросовестных консультантов, предлагающих решить проблемы с долгами. Банк России предупреждал о рисках «раздолжнителей», или «антиколлекторов», еще в 2014 году — регулятор указывал, что такие юридические компании, обещающие гражданам урегулировать долг перед банком или микрофинансовой организацией, зачастую вводят потребителей в заблуждение и нарушают их права.
Опасность, по словам специалистов, заключается в том, что граждан не предупреждают о правовых последствиях личного банкротства, к которым относятся продажа практически всего имущества должника, оспаривание сделок, невозможность получить кредит после банкротства.