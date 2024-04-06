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В России упростили МСП преимущественный выкуп госимущества

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет способы приватизации государственного и муниципального имущества, а также упрощает его выкуп для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Источник: Freepik

Раньше субъекты МСП имели преимущественное право на приобретение государственного или муниципального недвижимого имущества, которое находилось у них в аренде непрерывно не менее двух лет. Закон сокращает этот минимальный срок до одного года. Это, согласно пояснительной записке, позволит ускорить процесс приватизации такого имущества, увеличить доходы бюджетов от приватизации и сократить расходы малого и среднего бизнеса на арендную плату.

А такой способ приватизации государственного и муниципального имущества, как его продажа без объявления цены, заменяется с 1 июля 2024 года на продажу по минимально допустимой цене. При этом минимальная цена имущества устанавливается в размере 5% от указанной в сообщении о продаже цены первоначального предложения, а если первоначальная цена превышает 20 миллионов рублей — то в размере 10% от нее.

Продажа по минимально допустимой цене является открытой по составу участников, причем одно лицо вправе подать несколько предложений о цене. При этом цена в каждом новом предложении должна быть выше предыдущего предложенного максимума. Покупателем признается лицо, предложившее наибольшую цену. В случае его уклонения или отказа от покупки задаток не возвращается, а сам он заплатит штраф в размере минимальной цены имущества (за вычетом суммы задатка).

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.