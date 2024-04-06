В России упростили МСП преимущественный выкуп госимущества

А такой способ приватизации государственного и муниципального имущества, как его продажа без объявления цены, заменяется с 1 июля 2024 года на продажу по минимально допустимой цене. При этом минимальная цена имущества устанавливается в размере 5% от указанной в сообщении о продаже цены первоначального предложения, а если первоначальная цена превышает 20 миллионов рублей — то в размере 10% от нее.