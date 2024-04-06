В России смягчили ответственность за некоторые экономические преступления

Лидер выступившей инициатором принятия закона фракции «Новые люди» Алексей Нечаев отмечал, что по размеру ущерба в некоторых уголовных экономических статьях инфляция уже набежала до 80%, а значит, размер ущерба не соответствует причинённому вреду. По его мнению, нужно выводить больше нарушений из уголовного состава в административный. Это создаст более комфортную среду для предпринимателей.
Законом предусматривается увеличение порогов значительного, крупного и особо крупного размеров ущерба. В частности, вносятся изменения в ряд статей Уголовного кодекса РФ. Так, например, по статье о внесении заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования" (170.2) — крупный размер ущерба увеличивается с 2,25 миллиона до 3,5 миллиона рублей, а особо крупный — с 9 до 13,5 миллиона рублей.
По статье «Мошенничество» (159) размер суммы значительного ущерба увеличивается с 10 тысяч до 250 тысяч рублей, крупного — с 3 миллионов до 4,5 миллиона рублей, особо крупного — с 12 миллионов до 18 миллионов рублей.
При нарушениях по статье «Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов» (171.5) крупным размером ущерба признается сумма сокрытых денежных средств, в совокупности составляющая за период в пределах одного финансового года более 4,5 миллиона рублей.
По статье «Ограничение конкуренции» (178) сумма крупного дохода увеличивается с 50 миллионов до 80 миллионов рублей, а особо крупного — с 250 миллионов до 390 миллионов рублей. Сумма крупного ущерба увеличивается с 10 до 16 миллионов рублей, а особо крупного — с 30 миллионов до 47 миллионов рублей.