В России смягчили ответственность за некоторые экономические преступления

По статье «Ограничение конкуренции» (178) сумма крупного дохода увеличивается с 50 миллионов до 80 миллионов рублей, а особо крупного — с 250 миллионов до 390 миллионов рублей. Сумма крупного ущерба увеличивается с 10 до 16 миллионов рублей, а особо крупного — с 30 миллионов до 47 миллионов рублей.