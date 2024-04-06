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В РФ ввели штраф за самостоятельную замену газового оборудования

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым установил штрафы до 500 тысяч рублей за самостоятельную замену внутридомового или внутриквартирного газового оборудования без вызова специалистов. Документ опубликован на портале правовой информации.

Источник: Reuters

Документ дополняет Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Ранее КоАП устанавливал штрафы только за уклонение от замены указанного оборудования, порядок его обновления в нем не оговаривался. Теперь же наказание в виде штрафа будет предусматриваться как за отказ от установки нового оборудования, так и за его самостоятельную замену без сотрудников соответствующих служб.

Размеры штрафов при этом резко увеличиваются. Для граждан они составят от 5 до 10 тысяч рублей (ранее от 1 до 2 тысяч рублей), для должностных лиц — от 25 до 100 тысяч рублей (ранее от 5 до 20 тысяч рублей), для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей (ранее от 40 до 100 тысяч рублей).

До этого Путин подписал закон о штрафе до миллиона рублей за спам-звонки.