В РФ ввели штраф за самостоятельную замену газового оборудования

Размеры штрафов при этом резко увеличиваются. Для граждан они составят от 5 до 10 тысяч рублей (ранее от 1 до 2 тысяч рублей), для должностных лиц — от 25 до 100 тысяч рублей (ранее от 5 до 20 тысяч рублей), для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей (ранее от 40 до 100 тысяч рублей).