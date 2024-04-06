В РФ ввели штраф за самостоятельную замену газового оборудования

Документ дополняет Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Ранее КоАП устанавливал штрафы только за уклонение от замены указанного оборудования, порядок его обновления в нем не оговаривался. Теперь же наказание в виде штрафа будет предусматриваться как за отказ от установки нового оборудования, так и за его самостоятельную замену без сотрудников соответствующих служб.
Размеры штрафов при этом резко увеличиваются. Для граждан они составят от 5 до 10 тысяч рублей (ранее от 1 до 2 тысяч рублей), для должностных лиц — от 25 до 100 тысяч рублей (ранее от 5 до 20 тысяч рублей), для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей (ранее от 40 до 100 тысяч рублей).
До этого Путин подписал закон о штрафе до миллиона рублей за спам-звонки.