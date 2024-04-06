Reuters узнал об отказе Tesla от «мечты Маска»

Tesla предлагает электроавтомобили премиум-класса Model 3 и Model Y (цена на них варьирует от $37,5 тыс. до почти $45 тыс. в США или от 3,5 млн руб. до более чем 4,2 млн руб. по курсу на момент публикации). Маск в прошлом говорил, что создание доступного автомобиля было его «мечтой» с момента прихода в компанию. Их появление, отмечает Reuters, могло бы помочь Tesla достичь озвученной Маском в 2020 году цели продать к 2030-му 20 млн автомобилей — вдвое больше, чем сегодня продает крупнейший в мире автопроизводитель Toyota. Теперь же выполнение этой задачи под вопросом, отмечает агентство.