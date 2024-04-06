Почему Ахиллес не догнал черепаху: что говорят макроиндикаторы о рецессии

А кто сказал, что ее не было? Главный стратег по акциям американской инвесткомпании Stifel Барри Баннистер считает, что раз четыре пункта из шести основных для NBER (реальные доходы, реальные розничные продажи, промпроизводство, реальные инвестиции, реальные расходы и созданные рабочие места) были в состоянии рецессии, то смелая и точная оценка ситуации, в том, что экономика уже проходит период восстановления после псевдо-рецессии «март 2022 — март 2023». Да, это не была типичная рецессия, она не разрешила дефицит на рынке труда.