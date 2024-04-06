«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в марте

В конце месяца Банк России принял решение о сохранении ключевой ставки на текущем уровне 16%. Комментарии регулятора указывают на то, что спрос в российской экономике всё еще заметно превышает возможности предприятий по расширению производства, а значит, инфляционное давление на экономику всё еще остается сильным. Некоторые аналитики считают, что это может стать поводом для дальнейшего повышения ключевой ставки, хотя регулятор ранее заявлял, что при наличии возможностей он перейдет к смягчению денежно-кредитной политики во второй половине года.