НОВАТЭК оценил сроки выхода на независимость от западных технологий СПГ

Правительство ранее неоднократно заявляло о планах повысить производство СПГ в стране до 100 млн т к 2030 году, то есть в три раза с прошлогодних 33 млн т. В планах также к 2035 году занять долю на мировом рынке в объеме 15−20% с текущих менее 10%. Однако достижение этих целей значительно усложнили санкции Запада. Так, в апреле 2022 года Евросоюз ввел запрет на поставку в Россию СПГ-оборудования. А осенью 2023 года еще более жесткие меры последовали со стороны США, включивших в SDN List конкретные проекты, в том числе «Арктик СПГ-2» компании НОВАТЭК.