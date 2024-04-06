Кабмин выделил более 625 млн рублей на развитие предприятий энергетики и ЖКХ в РФ

«Средства поступят из резервного фонда кабмина и пойдут на софинансирование расходов этих регионов с ноября 2023 года по январь 2024 года на реализацию мероприятий, предусмотренных региональными программами устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства», — говорится в сообщении.
Отмечается, что среди таких мероприятий создание в каждом субъекте единого оператора с объединением на его базе регионального имущественного комплекса ЖКХ, а также привлечение в отрасль квалифицированных специалистов, установление экономически обоснованных тарифов. «Как правило, они отличаются от действовавших ранее, поэтому на время переходного периода федеральный центр помогает территориям компенсировать потребителям разницу в тарифах», — уточняется на сайте кабмина.
Вопрос о выделении дополнительного финансирования был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 5 апреля. Работа ведется по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, сообщается на сайте кабмина.