Избирательный штаб Байдена получил пожертвования на рекордные $90 млн в марте

Март стал лучшим месяцем по сбору средств для штаба, который 5-й месяц подряд бьет свой собственный рекорд. Так, в феврале он собрал рекордные на тот момент $53 млн. Кроме того, кампания Байдена собрала $26 млн долларов за один вечер, когда на прошлой неделе президент посетил мероприятие с экс-главами государства Бараком Обамой и Биллом Клинтоном в Нью-Йорке. В начале марта штаб получил $10 млн пожертвований от сторонников в течение 24 часов после выступления американского лидера в Конгрессе с ежегодным посланием «О положении страны». Это позволило кампании открыть более 100 офисов по всей стране и запустить рекламную кампанию на $30 млн, нацеленную на ключевые штаты.