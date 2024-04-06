Intel продал офисное здание в Нижнем Новгороде

По его словам, в дальнейшем здание будет использоваться «в стратегическом сотрудничестве со Сбером и партнерами бизнеса для размещения нескольких проектов ИТ-индустрии».
«Одним из первых проектов, который планируется разместить в здании, станет бесплатная школа цифровых технологий “Школа 21” для всех желающих от 18 лет, кто хочет получить востребованную ИТ-профессию. Обучение в школе построено на методике “равный равному” — здесь нет менторов, лекций и оценок. Участники прокачивают свои “мягкие” навыки и учатся работать в команде», — уточнил сотрудник пресс-службы.
В свою очередь источник РИА Новости на рынке недвижимости, близкий к сделке, сообщил, что речь идет о бизнес-центре площадью 10,7 тысячи квадратных метров «с высококачественной отделкой помещений и мебелью, вмещающий до 850 рабочих мест и земельным участком 1,3 га, расположенный в верхней части города, недалеко от строящейся станции метро».
Он отметил, что рыночная стоимость такого объекта находится в диапазоне от 950 миллионов рублей до 1,1 миллиарда рублей. Однако, с учетом происхождения компании Intel, сделка могла пройти с дисконтом, как в случае большинства сделок с иностранцами, добавил собственник агентства.
В апреле 2022 года Intel сообщила, что приостанавливает все деловые операции в России из-за ситуации на Украине. В начале марта компания сообщала, что приостанавливает поставку продукции своим клиентам в России и Белоруссии.