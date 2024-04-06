Эксперты ВШЭ оценили, что россияне делают с ненужными вещами

Результаты опросов показывают, что ни в условиях пандемии, ни в условиях санкций доля участников солидаристических практик обращения с вещами не снижалась, а в 2022 году она даже возросла как в ближнем кругу, так и в дальнем, констатирует Шабанова. Так, в 2017 году 17% говорили, что отдают вещи через благотворительные магазины, фонды, храмы и интернет-ресурсы. В 2020 году таких респондентов стало 20%, в конце 2022 года — 24%. Аналогично увеличилась доля тех, кто отдает ненужную одежду, мебель, бытовую технику друзьям, знакомым и соседям, — с 32% в 2017 и 2020 годах до 41% в 2022 году.