Эксперты: ущерб от возможного землетрясения в Мраморном море может составить $320 млрд

«В прошлом году произошло мощное землетрясение в Кахраманмараше, и оно привело к пробуждению разломов, идущих через Мраморное море. По имеющимся оценкам, мощное землетрясение в Мраморном море нанесет потенциальный ущерб в размере $320 млрд», — цитирует Ульгена газета Ekonomim.
В Турции в последние годы все чаще говорят о вероятности землетрясения на северо-западе страны, в регионе Мраморного моря. Профессор университета Хаджеттепе Джандан Гекчеоглу объясняет это геофизическими условиями. Так называемая северо-анатолийская зона разлома, или главный анатолийский разлом, по его словам, в 20-м веке разрушилась на многих участках и находится в относительно спокойном состоянии. Однако участок в Мраморном море все еще аккумулирует большую энергию и не подвергся разрушению.
«Поэтому с научной и технической точек зрения существуют ожидания о землетрясении в Мраморном море, которое может произойти в близкой перспективе. При этом неважно, какая будет магнитуда — 6,9 или 7,2, — землетрясение все равно окажет влияние на Стамбул и другие города вокруг Мраморного моря», — отметил профессор. В этом регионе расположены густонаселенные промышленные регионы и проходят важные логистические маршруты. По различным оценкам, существенная часть зданий в Стамбуле и других городах региона не смогут выдержать мощных подземных толчков.
Землетрясение 6 февраля 2023 года в 11 провинциях на востоке Турции с центром в Кахраманмараше привело в разрушению почти 34 тыс. зданий и повреждению 200 тыс. строений. Тогда толчки имели магнитуду 7,7 и 7,6 с тысячами афтершоков. Непосредственный ущерб, по официальным оценкам, составил порядка $35 млрд. Однако общий финансовый ущерб, по расчетам госуправления по бюджету и стратегиям, составляет более $100 млрд. При этом Турецкий фонд экономических и политических исследований заявляет, что эта сумма доходит до $150 млрд.