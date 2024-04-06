Эксперты: ущерб от возможного землетрясения в Мраморном море может составить $320 млрд

«Поэтому с научной и технической точек зрения существуют ожидания о землетрясении в Мраморном море, которое может произойти в близкой перспективе. При этом неважно, какая будет магнитуда — 6,9 или 7,2, — землетрясение все равно окажет влияние на Стамбул и другие города вокруг Мраморного моря», — отметил профессор. В этом регионе расположены густонаселенные промышленные регионы и проходят важные логистические маршруты. По различным оценкам, существенная часть зданий в Стамбуле и других городах региона не смогут выдержать мощных подземных толчков.