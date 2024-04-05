Япония расширила экспортные ограничения в отношении России

Согласно пресс-релизу, японские власти запрещают поставлять в Россию:
- минеральное топливо и масла (в том числе моторное масло для машин);
- нитроцеллюлозу (применяется для изготовления взрывчатых веществ, а также лаков и красок);
- изделия из стали (в том числе трубопроводы, используемые для транспортировки нефти и газа);
- электрооборудование и его части (включая литий-ионные и никель-гидридные аккумуляторы);
- фотооборудование, а также оптическое, измерительное и инспекционное оборудование (в том числе термостаты);
- яхты и другие прогулочные или спортивные суда (байдарки, каноэ, лодки, пожарные катера, плавучие доки, а также плавучие, погружные буровые или производственные платформы).
В прошлый раз правительство Японии расширяло ограничения в отношении РФ 1 марта. Тогда под санкции подпали 12 физлиц и 36 организаций, в том числе банк «Тинькофф», концерны «Калашников» и «Алмаз-Антей», а также Объединенная судостроительная корпорация. МИД России обещал дать «адекватный ответ» на японские санкции.