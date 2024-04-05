Япония расширила экспортные ограничения в отношении России

В прошлый раз правительство Японии расширяло ограничения в отношении РФ 1 марта. Тогда под санкции подпали 12 физлиц и 36 организаций, в том числе банк «Тинькофф», концерны «Калашников» и «Алмаз-Антей», а также Объединенная судостроительная корпорация. МИД России обещал дать «адекватный ответ» на японские санкции.