Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Япония расширила экспортные ограничения в отношении России

Минэкономики Японии объявило о запрете на экспорт в РФ 164 категорий товаров. Нововведения вступят в силу 17 апреля, заявили в пресс-службе ведомства. Кроме того, с 10 мая Япония запретит импорт непромышленных российских алмазов.

Источник: Reuters

Согласно пресс-релизу, японские власти запрещают поставлять в Россию:

  • минеральное топливо и масла (в том числе моторное масло для машин);
  • нитроцеллюлозу (применяется для изготовления взрывчатых веществ, а также лаков и красок);
  • изделия из стали (в том числе трубопроводы, используемые для транспортировки нефти и газа);
  • электрооборудование и его части (включая литий-ионные и никель-гидридные аккумуляторы);
  • фотооборудование, а также оптическое, измерительное и инспекционное оборудование (в том числе термостаты);
  • яхты и другие прогулочные или спортивные суда (байдарки, каноэ, лодки, пожарные катера, плавучие доки, а также плавучие, погружные буровые или производственные платформы).

В прошлый раз правительство Японии расширяло ограничения в отношении РФ 1 марта. Тогда под санкции подпали 12 физлиц и 36 организаций, в том числе банк «Тинькофф», концерны «Калашников» и «Алмаз-Антей», а также Объединенная судостроительная корпорация. МИД России обещал дать «адекватный ответ» на японские санкции.