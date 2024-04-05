ВТБ с 8 апреля возобновит выдачу IT-ипотеки

«С 8 апреля ВТБ возобновляет выдачу IT-ипотеки. Заемщики могут оформить кредиты на прежних условиях: ставка составляет 5% годовых на весь срок договора, а минимальный первый взнос — 20,1% от стоимости недвижимости. За счет сотрудничества ВТБ с партнерами-застройщиками клиенты банка могут воспользоваться увеличенной до 30 миллионов рублей суммой кредита», — сказано в сообщении.