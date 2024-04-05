ВТБ и Сбербанк сообщили о возобновлении выдач IT-ипотеки после увеличения лимита

Первым о возобновлении выдач IT-ипотеки с 8 апреля 2024 года сообщил ВТБ. Ипотечный кредит можно будет оформить на прежних условиях: ставка по ипотеке по этой программе будет составлять 5% годовых, а минимальный первоначальный взнос — 20,1%. «IT-ипотека сразу превратилась в очень популярный инструмент для покупки нового жилья у сотрудников сферы информационных технологий, что особенно важно для стратегического развития нашей экономики. […] Ажиотажный спрос мы почувствовали в марте, когда лимиты у других банков закончились, поэтому приложили максимум усилий, чтобы обработать все заявки и возобновить выдачи максимально быстро — сразу после решения правительства выделить дополнительное финансирование», — пояснил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.