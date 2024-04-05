ВТБ и Сбербанк сообщили о возобновлении выдач IT-ипотеки после увеличения лимита

Сбербанк и ВТБ в пятницу, 5 марта 2024 года, объявили о возобновлении выдач ипотечных кредитов по программе «IT-ипотека», следует из сообщений кредитных организаций.
Первым о возобновлении выдач IT-ипотеки с 8 апреля 2024 года сообщил ВТБ. Ипотечный кредит можно будет оформить на прежних условиях: ставка по ипотеке по этой программе будет составлять 5% годовых, а минимальный первоначальный взнос — 20,1%. «IT-ипотека сразу превратилась в очень популярный инструмент для покупки нового жилья у сотрудников сферы информационных технологий, что особенно важно для стратегического развития нашей экономики. […] Ажиотажный спрос мы почувствовали в марте, когда лимиты у других банков закончились, поэтому приложили максимум усилий, чтобы обработать все заявки и возобновить выдачи максимально быстро — сразу после решения правительства выделить дополнительное финансирование», — пояснил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.
Сбербанк заявил о возобновлении выдач по этому виду ипотеки с 5 апреля. Условия по этой программе такие же как ВТБ. Максимальная сумма кредита для регионов с населением более 1 млн человек составляет 18 млн рублей, а для остальных регионов — 9 млн рублей.
«Сегодня правительство РФ приняло решение об увеличении лимита по “Ипотеке для ИТ” до 700 млрд, и мы сразу же снова начинаем прием заявок по этой программе», — заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.
В начале февраля несколько кредитных организаций приостановили выдачу IT-ипотеки из-за исчерпания лимитов, предоставленных правительством. В частности, об этом заявляли Сбербанк, Промсвязьбанк, МТС-банк и банк «Санкт-Петербург». Тогда же Минцифры и Минфин анонсировали повышение верхней границы лимитов для льготной программы.
В феврале 2024 года Минцифры внесло проект изменений в постановление правительства, согласно которому предлагалось увеличить общий кредитный лимит по программе льготной ипотеки для IТ-специалистов с 500 млрд рублей до 700 млрд рублей. По расчетам министерства, увеличение верхнего порога на 200 млрд рублей позволит взять ипотеку с льготными условиями еще не менее 15 тысячам сотрудникам IT-сектора. Новое постановление было подписано в начале апреля.
Ипотечная программа для сотрудников аккредитованных IT-компаний была запущена правительством в 2022 году, чтобы поддержать отрасль и создать комфортные условия для ее работников. Взять льготный ипотечный кредит могут специалисты в возрасте от 18 до 50 лет включительно. Льготная ставка для них составляет до 5% годовых.
Максимальный размер субсидируемого государством кредита для покупки жилья в регионах-миллионниках — 18 млн рублей, в остальных — 9 млн рублей. Ипотеку дают на срок до 30 лет. По данным кабмина, более 50 тыяч человек уже воспользовались такой возможностью.