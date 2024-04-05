Восемь стран резко нарастили поставки одежды в Россию

Также за год вырос экспорт из Литвы — на 15%, Латвии — на 8%, Греции — на 8%, до 1,2 миллиона долларов, Грузии — на 7%, до 160,5 тысячи долларов и Эстонии — на 7%, почти до 14 миллионов долларов. Напротив, в число стран, заметно сокративших поставки в Россию, вошли Канада, снизившая экспорт в 89 раз, до 3,5 тысячи долларов, Швеция — в 15 раз, до 106 тысяч, Чехия — в 9 раз, до 309 тысяч, Португалия — в 6,6 раза, до 134 тысяч, Бельгия — в 5,3 раза, до 934 тысяч, Словакия — в 5 раз, до 4,6 миллиона долларов и Испания — в 2 раза, почти до 38 миллионов.