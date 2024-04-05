Требования к надписи о вреде алкоголя на бутылках могут смягчить

Речь идет о надписи «Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью». Сейчас, по сути, единых требований к ее размеру нет. По крайней мере, не прописано этого в базовом законе о госрегулировании производства и оборота алкоголя. В техрегламенте «Пищевая продукция в части ее маркировки» говорится, что рекомендации и ограничения по использованию продуктов указываются шрифтом высотой не менее 0,8 мм. На практике размер шрифта у разных напитков разный — встречается и еле отличимая от другого текста, и очень заметная.
Еще в 2011 году предлагалось отдать под эту надпись 20% этикетки, однако Минэкономразвития не поддержал эту инициативу. Высказывались даже идеи наносить устрашающие картинки на бутылку по примеру тех, что сейчас используются на пачках сигарет. В последней версии техрегламента о безопасности алкоголя установлена планка в 10% от площади контрэтикетки, или этикетки, или площади потребительской тары.
Надпись должна наноситься прописными буквами легкочитаемым шрифтом максимально крупного размера, сказано в документе. В этом случае размер шрифта мог увеличиться до 4,5−7 мм в зависимости от размера этикетки.
Впрочем, пока техрегламент не действует. Работа над документом идет уже более 10 лет. Его вступление в силу переносилось несколько раз — в последний раз его перенесли с 1 января на 1 июля 2024 года. Техрегламент устанавливает единые требования к алкоголю на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Но законодательство у стран-членов ЕАЭС отличается друг от друга, за это время оно много раз менялось, менялись также технологии производства алкогольной продукции.
И каждый раз возникали споры относительно разных положений техрегламента, которые страны не могли урегулировать годами. Например, Минфин ранее предлагал разрешить заменять зерном только 20% солода, тогда как по техрегламенту заменять можно 50%. К слову, в новых поправках к этому положению у Минфина претензий уже нет.
Еще в 2020 году Союз производителей алкогольной продукции предлагал смягчить требования техрегламента к надписи о вреде алкоголя, ограничив размер шрифта максимум в 4 мм. А осенью прошлого года ввести минимум в 3 мм предложила Ассоциация производителей пива, солода и напитков.
Представители пивной отрасли аргументировали это тем, что на этикетку и так приходится наносить много информации. И если отводить под надпись о вреде алкоголя 10% этикетки, тогда читаемостью и контрастностью всего текста придется пожертвовать.
Исполнительный директор Союза производителей алкогольной продукции Кайрат Жангозин говорит, что определять 10% от этикетки было бы очень проблематично — непонятно, от чего и как их рассчитывать, например, на банке или на овальной этикетке. А требование в 3 мм — четкое и понятное, его исполнение будет легко контролировать. Эта надпись тоже будет заметна, заверяет эксперт.
Вероятно, по новым требованиям размер предупреждающей надписи будет все-таки меньше, чем сейчас предусмотрено в регламенте, считает руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Другое дело, что и тот, и другой варианты вряд ли помогут бороться с потреблением алкоголя, считает он.
«Устрашающие картинки на сигаретах давно не пугают курильщиков. Поэтому размеру надписи на бутылках о вреде алкоголя не стоит уделять такого внимания. Особенно учитывая, что сейчас обсуждается возможность разрешить рекламу российского вина и продажу пива на стадионах», — говорит Шапкин.
Впрочем, он считает, что и в этот раз техрегламент будет отложен. По его мнению, утвердить предложения Минфина на уровне ЕЭК все равно не успеют до 1 июля — слишком много этапов надо пройти. Если за 14 лет не смогли найти компромисс, то за оставшиеся несколько месяцев это сделать будет нереально. За это время противоречия не то, что не были сняты, а они только множатся, считает Шапкин. Например, в техрегламенте много говорится о фруктовых винах, но в России таких нет — есть только плодовая продукция.
Но дело не только в разнице законов в странах ЕАЭС. Меняются люди, которые принимают участие в работе над техрегламентом, и каждый раз возникают какие-то новые мнения и поправки. По мнению Шапкина, вероятно, в случае с алкоголем страны ЕЭАС так и будут работать каждая по своему законодательству, а техрегламент положат под сукно.
Накануне Минфин пояснял, что поправки в техрегламент необходимы, чтобы исключить некорректные требования и неточности, которые могут угрожать жизни и здоровью человека, а также затрудняют производство алкоголя.