Требования к надписи о вреде алкоголя на бутылках могут смягчить

Впрочем, он считает, что и в этот раз техрегламент будет отложен. По его мнению, утвердить предложения Минфина на уровне ЕЭК все равно не успеют до 1 июля — слишком много этапов надо пройти. Если за 14 лет не смогли найти компромисс, то за оставшиеся несколько месяцев это сделать будет нереально. За это время противоречия не то, что не были сняты, а они только множатся, считает Шапкин. Например, в техрегламенте много говорится о фруктовых винах, но в России таких нет — есть только плодовая продукция.