Транзит через Россию приближается к докризисным уровням

Участники рынка подтверждают тренд. Гендиректор ModernWay Николай Ольшанский говорит, что, по информации китайских коллег, рост транзитных перевозок в направлении Китай—Европа по сравнению с 2023 годом составляет около 20−30%, хотя объем транспортировок и упал относительно пиковых значений января, что было вызвано началом острого кризиса в Красном море. В этом году действительно возобновились контейнерные доставки по железной дороге из КНР в ЕС транзитом через РФ, говорит руководитель направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России Дмитрий Суховерша. «Мы можем только предполагать реальные причины возобновления спроса со стороны европейских грузополучателей, — отмечает он.— Вероятно, это связано с экономическими факторами и преимуществами данного маршрута в сравнении с альтернативными сервисами deep sea с учетом ситуации в Красном море». Изменения маршрутов океанских судов через мыс Доброй Надежды привели к увеличению транзитного срока в среднем на 10−14 суток и более в зависимости от базового порта выгрузки, росту операционных расходов и фрахтовых ставок, а также к нарушению графиков рейсов на одном из основных торговых маршрутов между Азией и Европой, говорит национальный менеджер по интермодальным транспортировкам Noytech Supply Chain Solutions Федор Токарев: «Это создало необходимость поиска альтернативных маршрутов, и транзит по железным дорогам России представляется наиболее оптимальным решением».