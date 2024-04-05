Стало известно о проблемах с ремонтом российских НПЗ

Главной проблемой для НПЗ стали санкции, введенные после начала боевых действий на Украине. Без них для ремонта следовало обратиться к американской компании UOP, специализирующейся, в том числе, на производстве оборудования для нефтепереработки. Осложняет ситуацию и отсутствие в России специалистов, которые могут починить установку.