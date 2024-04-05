Срок окупаемости при приобретении иностранных активов упал ниже трех лет

Средний же для российского рынка показатель EV/LTM EBIDTA (учитывает все сделки) в 2023 году вырос до 4,1х против 3,8х в 2022 году. Увеличение связано с постепенным сокращением количества сделок, связанных с продажей российского бизнеса иностранными компаниями, но его уровень все еще существенно ниже значений 2020−2021 годов, когда было свыше 7х, отмечают авторы исследования. Наиболее высокие мультипликаторы в 2023 году были в сделках в секторе технологий, медиа и коммуникаций (ТМТ) — 5,7х, а наиболее низкие в тяжелой промышленности — 2,2х.