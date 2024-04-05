РСПП хочет защитить бизнес от национализации из-за недобросовестных чиновников

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выдвинул инициативу внести правки в антикоррупционное законодательство с целью защиты бизнеса от национализации имущества, которое ранее принадлежало недобросовестным чиновникам. Речь идет о ситуациях, когда активы были куплены у бывшего или действующего госслужащего, который приобрел их на незаконные доходы. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с подготовленными РСПП предложениями, которые сейчас рассматриваются совместно с правительством, в рамках пакета поправок, направленных на защиту бизнеса от деприватизации.
РСПП предлагает внести изменения в законодательство, чтобы право национализации имущества, купленного у госслужащего, который не смог доказать его покупку на законные доходы, возникало только при соблюдении двух условий. Во-первых, если чиновник передал его в обмен на неравноценную оплату или вообще без оплаты. Во-вторых, если приобретатель активов знал о том, что у продавца нет доказательств приобретения такого имущества на законные доходы.
Мы считаем, что ответственность должен нести чиновник и бывший чиновник, и надо четко определить критерии добросовестности приобретателя его активов. Критерии понятны: знал ли и мог ли знать покупатель, что продавец, занимающий государственную должность, нарушает ограничения антикоррупционного законодательства".
Президент РСПП Александр Шохин.
Кроме того, бизнес хочет, чтобы у покупателя была возможность доказать, что он не был осведомлен о превышении стоимости имущества над законными доходами чиновника, уточнил источник, ознакомившийся с документом. Инициативу можно реализовать через получение от властей подтверждения в виде справки, что все активы госслужащего задекларированы и законны.
По словам источника «Ведомостей», РСПП также предлагает распространить на национализацию таких активов 10-летний срок давности, аналогично искам о деприватизации. Он будет исчисляться со дня его приобретения чиновником, подозреваемым в коррупции. К тому же, разбирательства по таким искам предлагается передать из судов общей юрисдикции в ведение арбитражных судов.
Союз выдвинул инициативу в изменении ипотечного законодательства, чтобы устранить правовую неопределенность в вопросе о статусе залога в случае изъятия имущества в доход государства. Поправка направлена на защиту банков — если государство конфискует имущество, взятое в ипотеку, оно должно нести все обязанности по договору, т. е. обнуления обязательств не предполагается. При этом банк вправе потребовать досрочно погасить ипотеку или передать имущество в его собственность, так как его интересы в этом случае не могут быть в полной мере защищены законом.
В марте ведомства поддержали соблюдение 10-летнего пресекательного срока к сделкам по приватизации, который подготовил РСПП. В Минфине заявляли, что министерство и другие заинтересованные федеральные ведомства вместе с экспертами прорабатывают предложения РСПП по защите добросовестного бизнеса от деприватизации. По словам представителя Минфина, речь шла о защите права собственности добросовестных приобретателей имущества, в отношении которого впоследствии обнаружены нарушения норм приобретения предыдущими владельцами.
Александр Шохин в феврале этого года сообщил, что РСПП подготовил поправки в закон о приватизации, которые позволят отделить добросовестных приобретателей активов и участников сделок со стратегическими активами от нарушителей законодательства. В частности, союз предлагал предусмотреть возможность компенсации инвесторам рыночной стоимости активов с помощью механизма двусторонней реституции, а также зафиксировать сроки давности по таким сделкам.