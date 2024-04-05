РСПП хочет защитить бизнес от национализации из-за недобросовестных чиновников

Союз выдвинул инициативу в изменении ипотечного законодательства, чтобы устранить правовую неопределенность в вопросе о статусе залога в случае изъятия имущества в доход государства. Поправка направлена на защиту банков — если государство конфискует имущество, взятое в ипотеку, оно должно нести все обязанности по договору, т. е. обнуления обязательств не предполагается. При этом банк вправе потребовать досрочно погасить ипотеку или передать имущество в его собственность, так как его интересы в этом случае не могут быть в полной мере защищены законом.