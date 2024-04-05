Россию покидают таджики: аренда квартир подешевела в половине городов

Сильно поднявшиеся к концу прошлого года цены на съемное жилье падают как минимум в половине крупных городов России, а предложение, наоборот, растет. Арендаторы меняют квартиры без особых затруднений. Хозяева, взвинтившие стоимость своего жилья, попали впросак. Об этом свидетельствует исследование «Мира квартир».
— Освобождаются квартиры, арендованные гражданами Таджикистана, массово покинувшими страну в конце марта, — говорит генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко. — По итогам первого квартала предложение «однушек» в российских городах выросло на 15%, «двушек» — на 4,5%, «трешек» — на 3,4%. И если сокращение предложения съемных квартир в прошлом году достигло в некоторых городах 60−70, теперь оно восстанавливается.
Санкт-Петербург, Новосибирск, Архангельск, Мурманск, Улан-Удэ, Грозный, Махачкала — в этих городах арендаторам стало жить намного легче. Стоимость съемных квартир упала на 4%, а в некоторых населенных пунктах, например, в Астрахани, Воронеже, Магнитогорске и Кемерове, — на все 10%. Максимальная стоимость съемного жилья составляет «тридцатку». Если же поторговаться с хозяевами, можно сговориться и на 25 тысяч рублей — во всяком случае, в первый год аренды. Это — если речь идет об однокомнатных и двухкомнатных квартирах.
«Трешки» подешевели еще сильнее. Скажем, в Набережных Челнах — на 14% (до 28 тысяч рублей в месяц), в Орле — на 12% (до 24 тысяч), в Саратове — на 10% (до 25 тысяч). Эксперты рекомендуют снимать трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры, поскольку их стоимость порой сопоставима с ценой двухкомнатного жилья.
В Москве «однушки» в силу инерции все еще сдаются на 1,1% дороже, чем три месяца назад, и сейчас стоят 47 тысяч рублей в месяц, в Подмосковье — на 4% дороже (30 тысяч рублей), в Санкт-Петербурге — на 2,9% дешевле (те же 30 тысяч).
В среднем по всем городам однокомнатные квартиры в цене не изменились и сдаются в среднем за 21 тысячу рублей в месяц, «двушки» — за 27 тысяч, «трешки» — за 33 тысячи рублей.
Эксперты ожидают, что благодаря отъезду гастарбайтеров стоимость аренды жилья для россиян продолжит снижаться.