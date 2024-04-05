Россию покидают таджики: аренда квартир подешевела в половине городов

Санкт-Петербург, Новосибирск, Архангельск, Мурманск, Улан-Удэ, Грозный, Махачкала — в этих городах арендаторам стало жить намного легче. Стоимость съемных квартир упала на 4%, а в некоторых населенных пунктах, например, в Астрахани, Воронеже, Магнитогорске и Кемерове, — на все 10%. Максимальная стоимость съемного жилья составляет «тридцатку». Если же поторговаться с хозяевами, можно сговориться и на 25 тысяч рублей — во всяком случае, в первый год аренды. Это — если речь идет об однокомнатных и двухкомнатных квартирах.