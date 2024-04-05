Российские фильмы и подорожавшие билеты не вывели кинотеатры из кризиса

По итогам 2023 года крупнейшие сети кинотеатров — объединенная киносеть «Формула кино» и «Синема Парк», «Каро» и «Синема Стар» — сообщили о росте выручки примерно на 40%. Но в предыдущем году их выручка падала еще большими темпами и в абсолютном выражении пока не восстановилась до показателей 2021-го и допандемийного 2019 года. Прибыль, которую зафиксировали некоторые участники рынка, была небольшой или оказалась связана не с реальным ростом рынка, а с переоценкой активов, другие киносети так и остались убыточными.