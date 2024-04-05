Россияне с недвижимостью в Финляндии попали в безвыходную ситуацию

Финны не проявляют интереса к покупке жилья у россиян, несмотря на скидки до 20% и наличие у продавцов счетов в банках стран СНГ. Одна из основных причин — архитектурные решения в домах граждан РФ, которые не соответствуют вкусам местных покупателей.