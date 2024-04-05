Ритейлеры выступили против сокращения сроков расчета с поставщиками

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, сейчас у изготовителей возникают кассовые разрывы между поставками товаров и их оплатой: компании вынуждены привлекать кредиты. Такая ситуация подрывает силы поставщиков и влияет на бесперебойность их работы. Но представители торговли не согласны: предложенные нормы дадут обратный эффект, в частности, они негативно скажутся на потребителях, сказано в отзыве АКОРТа.