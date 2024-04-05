Правительство увеличит лимиты по IT-ипотеке на 200 млрд рублей

1 апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВТБ сообщил, что с 3 апреля банк приостановит выдачу льготных кредитов по программе IT-ипотеки из-за исчерпания лимитов. После этого Минцифры объявило, что проект постановления об увеличении общего лимита по IT-ипотеке согласован Минфином и внесен в правительство. В министерстве пояснили, что в апреле ДОМ.РФ распределит дополнительные лимиты между банками и доведет до них финансирование.