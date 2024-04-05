Перекупленность станет препятствием для роста Индекса МосБиржи

На следующей неделе препятствием для роста Индекса МосБиржи будет выступать образовавшаяся краткосрочная перекупленность, в случае снятия которой целью коррекции индикатора может выступить уровень 3320 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). При более сдержанном сценарии Индекс МосБиржи ненадолго опустится чуть ниже 3400 пунктов, после чего вернется к росту с ближайшими целями движения 3455 и 3500 пунктов. В целом перспективы российского фондового рынка на ближайшую неделю в условиях дивидендного сезона остаются позитивными, в то время как росту долларового РТС может помешать потенциальное ослабление рубля.
Российская валюта ждет новостей об указе по обязательной продаже валютной выручки, срок действия которого истекает 30 апреля. На данный момент конкретных сроков решения власти не обнародовали, но давали понять, что не исключают его продления до конца текущего года. Валютные ограничения в последние месяцы являются одним из ключевых факторов, поддерживающих рубль.
На корпоративном фронте в РФ на следующей неделе ждут финансовых результатов Глобалтранса, Системы и Озона за 2023 год. Сбербанк, акции которого на этой неделе поднялись до новых локальных пиков выше 307 ₽, представит финансовые результаты по РПБУ за март 2024 года: в бумагах кредитора активизировались покупки под дивиденды, уровень которых, вероятно, станет известен уже в апреле. К торгам после сплита 1 к 100 вернутся акции ГМК «Норильский никель».
Цены на золото сохраняют бычий настрой, но могут подвергнуться краткосрочной фиксации прибыли из-за образовавшейся перекупленности. Сигнал в пользу возможного развития снижения поступит при стабилизации котировок ниже 2300 долл/унц с возможным откатом в район 2200 долл/унц. Среднесрочно при прочих равных цены смотрят в район 2400 долл/унц.
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