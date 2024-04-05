Перекупленность станет препятствием для роста Индекса МосБиржи

На следующей неделе препятствием для роста Индекса МосБиржи будет выступать образовавшаяся краткосрочная перекупленность, в случае снятия которой целью коррекции индикатора может выступить уровень 3320 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). При более сдержанном сценарии Индекс МосБиржи ненадолго опустится чуть ниже 3400 пунктов, после чего вернется к росту с ближайшими целями движения 3455 и 3500 пунктов. В целом перспективы российского фондового рынка на ближайшую неделю в условиях дивидендного сезона остаются позитивными, в то время как росту долларового РТС может помешать потенциальное ослабление рубля.