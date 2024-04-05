Овсянка, сэр: зачем Китай скупает тысячи тонн российского овса

Экспорт овса из России в 2023 году вырос на 41,7% и составил 202 700 т. Такими данными с Forbes поделился генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов. «Это рекордный показатель, по крайней мере с 1991 года», — подчеркивает Плугов.
Еще более оптимистичны показатели экспорта в нынешнем году: с начала года по 3 марта из страны было вывезено свыше 64 000 т овса, что в 3,5 раза превышает объем экспорта за тот же период 2023-го. В денежном выражении экспорт овса из России за первые два месяца 2024 года достиг $15,7 млн (без учета стран ЕАЭС), что в 3,6 раза больше прошлогоднего показателя, подсчитали в Федеральном центре развития экспорта «Агроэкспорт» (данные есть у Forbes). Из них на $9 млн закупил продукции Китай (в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года), на $3,5 млн — Монголия (рост почти в 10 раз).
«В последние годы физические объемы экспорта овса из России выросли примерно в два раза: до 2021 года они не превышали 100 000−120 000 т в год», — напоминает начальник отдела мониторинга внешней среды Центра агроаналитики Даниил Козлов. Можно ожидать, что по итогам года экспорт будет как минимум не ниже, чем в прошедшие пару лет, прогнозирует собеседник Forbes.
Овес усыхает
Рост экспорта овса не связан с объемами сева, в России он как раз становится меньше. В 2023 году под овес в России было засеяно 1,83 млн га, что на 15% меньше, чем в 2022-м, и на 20% — чем в 2021-м, подсчитали по просьбе Forbes в аналитическом агентстве «Агроан». За последние пять лет площади под овсом сократились на 35,8%, за 10 лет — на 45,2%, за 20 лет они снизились в два раза, а за 30 лет — в 4,6 раза, отмечает Плугов из АБ-Центра. «Последние годы наблюдается заметная негативная тенденция, — комментирует глава “Агроана” Артем Иванов. — Доля посевных площадей под овес не превышает 2,2% от общей пашни под зерновые культуры».
По результатам 2023 года урожай овса в России составил 3,3 млн т (в весе после доработки), что на 27% уступает показателям 2022 года. «Это второй наиболее низкий с 1991 года показатель, меньше собрали только в 2010 году, когда наблюдалась аномальная засуха», — говорит Плугов.
Основными потребителями овса в России являются пищевая индустрия и производство кормов для сельскохозяйственных животных, говорит Иванов. «Снижение посевных площадей овса связано с тем, что он все меньше используется как раз на фуражные цели, даже несмотря на столь ощутимый рост потребности в кормах для растущего рынка мяса, — объясняет Плугов. — Овес заменила более рентабельная кукуруза, жмыхи и шроты масличных культур». По его словам, в 2023 году на корм пошло 1,75 млн т овса, а 10 лет назад этот показатель находился на отметке в 3,4 млн т. «Ожидается, что потребление овса на фуражные нужды в перспективе ближайших пяти — семи лет упадет до 1,2−1,5 млн т», — добавляет Плугов. Потребление же овса в пищевой промышленности (для производства круп, овсяных хлопьев, муки, прочих продуктов) в 2023 году составило 1,4 млн т и пока что остается относительно стабильным.
Несмотря на сокращение производства овса, вплоть до начала 2024 года цены на него оставались на относительно низких отметках, добавляет Плугов. К концу 2023 года средняя стоимость тонны овса у российских производителей составляла 8971 рубль, что немногим выше показателя начала года. Только в начале 2024-го цены на овес заметно выросли. В феврале они достигли уровня 10 044 рублей за тонну (без НДС), подсчитал АБ-Центр по просьбе Forbes.
Геркулесовая Азия
Несмотря на ежегодное сокращение площадей под овсом, урожай 2022 года собеседники Forbes называют относительно удачным. «В 2022 году сборы овса в России превысили 4,5 млн т, что заметно больше, чем в предыдущие годы», — говорит Плугов. Именно за счет высоких запасов овса, собранного в 2022 году, осуществлялись поставки в январе — июле 2023-го. А рост экспорта в целом обусловлен тем, что эта культура стала востребована в азиатских странах.
«Основным покупателем российского овса последние годы с большим отрывом является Китай с долей почти 90% по итогам 2023 года», — отмечает Иванов из «Агроана». «Экспорт в этом направлении в 2023 году составил 173 300 т, относительно 2022-го поставки выросли на 52,4%, — добавляет Плугов. — На Китай в 2023 году пришлось 85,5% всех поставок».
В самом Китае, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (Food and Agriculture Organization of the United Nations), порядка 55−60% овса идет на кормовые цели и около 35−40% — на пищевые, уточняет Козлов.
«В 2023 году потребление овса в Китае составило 950 000 т, и очевиден рост — 20 лет назад оно составляло 350 000 т», — добавляет Плугов. В дальнейшем объем экспорта будет зависеть от потребности Китая в российском овсе, продолжает он. Из всех стран мира Китай в 2023 году закупил 493 800 т этой культуры, за год объем вырос на 26,6%, за пять лет — на 81,1%, а 20 лет назад Китай практически не импортировал овес. Помимо России, овес в Китай поставляют Австралия (312 000 т в прошлом году) и Канада (7900 т), незначительные объемы поступают и из США.
«Российское производство овса сосредоточено с точки зрения логистики близко к Китаю, что является преимуществом, — отмечает Плугов. — В основном овес собирают в Сибирском федеральном округе, на него приходится 32,3% всех сборов».
Все только начинается
Стабильно растущий спрос со стороны китайских переработчиков овса позволяет дать весьма оптимистичный прогноз на объем экспорта этой культуры в 2024 году, полагает Иванов: на текущий момент «Агроан» оценивает его на уровне 240 000−250 000 т. Экспортные объемы ограничены лишь пропускной способностью транспортных коридоров и возможностями российских сельхозпроизводителей.
«Поставки могут увеличиться, даже несмотря на более низкий валовой сбор в России и растущие цены, — добавляет Плугов. — В перспективе объемы экспорта могут вырасти до 280 000 т». Второе место в списке покупателей российского овса занимает Монголия с объемами 17 000 т (11,9% всех поставок), в 2023 году поставки сюда выросли более чем в 3,2 раза, а пиковых объемов поставки в Монголию достигали в 2020 году — 31 300 т, продолжает Плугов. «В этой стране большая часть овса нужна для продовольственных целей (около 85−90%), и Россия является единственным экспортером этого товара. На все остальные страны совокупно пришлось 2,6% поставок из России (Сербия, Пакистан, Грузия, Азербайджан, страны ЕАЭС)», — добавляет Плугов.
В Казахстане, по словам Козлова, овес в основном используется на фуражные цели (порядка 45−50% потребляемой в стране продукции). В Сербии в 2023 году объем потребления овса составил 63 000 т, сообщает Плугов, из них 53 000 т пришлось на фуражные, 10 000 т — на продовольственные нужды. Россия в 2023 году отгрузила в Сербию 4300 т, знает эксперт, и, помимо нашей страны, Сербия в незначительных объемах закупает овес в Хорватии, Словакии и Венгрии (совокупно менее 500 т). Остальной объем, необходимый для поддержания внутреннего потребления, Сербия выращивает самостоятельно. Сербия также традиционно выступает транспортным хабом для последующего реэкспорта в другие страны, знает Иванов.
В целом есть и факторы, способствующие развитию спроса на овес в нынешних реалиях, а значит, ведущие к росту экспортного потенциала данной культуры, отмечает Иванов. Например, курс рубля к основным валютам остается низким, что дает определенные конкурентные преимущества на международном рынке, также продолжается повышение уровня жизни в азиатских странах, подогревающее спрос на здоровое питание и разнообразие продуктовой корзины в целом. В дружественных странах наблюдается развитие экономики и отрасли животноводства. К тому же географико-климатические условия России позволяют быстро нарастить производство овса, если внешний спрос сделает выращивание данной культуры еще более рентабельным, заключает Иванов.