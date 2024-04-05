Овсянка, сэр: зачем Китай скупает тысячи тонн российского овса

Основными потребителями овса в России являются пищевая индустрия и производство кормов для сельскохозяйственных животных, говорит Иванов. «Снижение посевных площадей овса связано с тем, что он все меньше используется как раз на фуражные цели, даже несмотря на столь ощутимый рост потребности в кормах для растущего рынка мяса, — объясняет Плугов. — Овес заменила более рентабельная кукуруза, жмыхи и шроты масличных культур». По его словам, в 2023 году на корм пошло 1,75 млн т овса, а 10 лет назад этот показатель находился на отметке в 3,4 млн т. «Ожидается, что потребление овса на фуражные нужды в перспективе ближайших пяти — семи лет упадет до 1,2−1,5 млн т», — добавляет Плугов. Потребление же овса в пищевой промышленности (для производства круп, овсяных хлопьев, муки, прочих продуктов) в 2023 году составило 1,4 млн т и пока что остается относительно стабильным.