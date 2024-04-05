Новатэк: арктические проблемы

Новатэк (NVTK)
МСар = ₽3,9 трлн
Р/Е = 8.
Что случилось?
Про проблемы на Арктик СПГ-2 мы писали уже давно. Освежить в памяти можно по этой ссылке. Однако стоит вкратце расписать всю хронологию событий.
После февраля 2022 года «недружественные» страны наложили санкции на оборудование для СПГ-отрасли, но Новатэк достаточно эффективно с ними справлялся.
В ноябре 2023 года США внесли в SDN-лист Арктик СПГ-2. Это стало серьезным вызовом для компании, из-за чего она перестала комментировать что-либо по этому проекту. Затем были введены ограничения на Совкомфлот, который занимался обслуживанием газовозов для Арктик СПГ. После этого Новатэк объявил покупателям о форс-мажорных обстоятельствах с будущими поставками топлива.
Сейчас, как пишут СМИ, руководство компании может пойти еще дальше и сократить масштаб Арктик СПГ-2. Возможно, что будут запущены только две производственные линии вместо трех, а третья будет переброшена на строительство нового завода в Мурманске. Кроме того, производство на проекте было приостановлено.
Что ждет Арктик СПГ?
Тут важно сразу уточнить: из-за закрытости Новатэка в связи с санкциями мы не можем с уверенностью говорить о том, какие именно шаги предпримет компания сейчас. Поэтому мы лишь строим предположения.
Линия № 1 Арктик СПГ-2. Уже построена и на ней даже что-то произведено. С ней все хорошо, танкеров для ее обслуживания хватает. Однако, по всей видимости, есть проблемы со спросом. После санкций США акционеры отказались от обязательств по выполнению off-take контрактов, а на споте цены низкие.
Линия № 2. Вероятнее всего, она будет достроена, однако сроки ее сдачи в эксплуатацию сдвинутся.
Линия № 3. Судя по всему, ее действительно не будет, а заготовки уйдут на Мурманский СПГ, который компания начнет строить в этом году.
Шаг с перебрасыванием Линии № 3 на Мурманский СПГ кажется весьма логичным. При проектировании Арктик СПГ-2 была заложена иностранная технология сжижения Linde, в отличие от Мурманского СПГ, где предполагается собственная технология «Арктический микс».
Из-за санкций вопрос с оборудованием для третьей очереди стоял наиболее остро. Новатэк рассматривал вариант замены турбин GE на электродвигатели, для которых требуется внешнее энергообеспечение. Для этого потребовалось бы строить электростанцию.
С учетом дефицита танкеров ледового класса и внесения Арктик СПГ-2 в SDN-лист, решение Новатэка выглядит логичным: остановиться на двух линиях на Арктик СПГ-2 и сконцентрироваться на строительстве Мурманского СПГ, где большая часть оборудования будет локализована. Кроме того, порт в Мурманске зимой не замерзает, а значит компании не понадобятся газовозы ледового класса.
Что в итоге?
Сейчас, обладая крайне ограниченной информацией, выводы о перспективах Новатэка сделать трудно. Вероятно, перспективный Мурманский СПГ — именно то, что поможет Новатэку справиться с серьезными вызовами. А потому нужно пристально следить за реализацией этого проекта.
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