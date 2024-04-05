Новатэк: арктические проблемы

Линия № 1 Арктик СПГ-2. Уже построена и на ней даже что-то произведено. С ней все хорошо, танкеров для ее обслуживания хватает. Однако, по всей видимости, есть проблемы со спросом. После санкций США акционеры отказались от обязательств по выполнению off-take контрактов, а на споте цены низкие.