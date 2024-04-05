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Нефть Brent достигла $91 впервые за полгода

Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Людмила Рокотянская
аналитик
Источник: Reuters

Нефть марки Brent поднялась выше $91 за баррель. Первая цель роста взята. На достигнутом уровне может возрасти активность продавцов — высок риск коррекции. Далее, при закреплении котировок выше $90,8, возможен поход и выше — к $96 за баррель.

Основные причины роста нефти — сокращение поставок со стороны ОПЕК+ и эскалация напряженности на Ближнем Востоке.

Краткосрочный стимул — локальное охлаждение в индексе доллара DXY.

Новостной фон

∙ На этой неделе состоялось заседание мониторингового комитета ОПЕК+. Участники картеля пока не дают никаких намеков на будущее смягчение ограничений по добыче. Продление сокращения поставок на 2-е полугодие может привести к смещению мирового баланса в сторону дефицита предложения. Следующая встреча пройдет в июне.

∙ Возросли риски прямого вмешательства Ирана в конфликт на Ближнем Востоке, что может привести к перебоям поставок нефти. Иран входит в топ-10 мировых производителей нефти. На фоне этих новостей трейдеры могут закладывать дополнительную риск премию в стоимость Brent.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».