Нефть Brent достигла $91 впервые за полгода

Нефть марки Brent поднялась выше $91 за баррель. Первая цель роста взята. На достигнутом уровне может возрасти активность продавцов — высок риск коррекции. Далее, при закреплении котировок выше $90,8, возможен поход и выше — к $96 за баррель.
Основные причины роста нефти — сокращение поставок со стороны ОПЕК+ и эскалация напряженности на Ближнем Востоке.
Краткосрочный стимул — локальное охлаждение в индексе доллара DXY.
Новостной фон
∙ На этой неделе состоялось заседание мониторингового комитета ОПЕК+. Участники картеля пока не дают никаких намеков на будущее смягчение ограничений по добыче. Продление сокращения поставок на 2-е полугодие может привести к смещению мирового баланса в сторону дефицита предложения. Следующая встреча пройдет в июне.
∙ Возросли риски прямого вмешательства Ирана в конфликт на Ближнем Востоке, что может привести к перебоям поставок нефти. Иран входит в топ-10 мировых производителей нефти. На фоне этих новостей трейдеры могут закладывать дополнительную риск премию в стоимость Brent.
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