Нефть Brent достигла $91 впервые за полгода

∙ На этой неделе состоялось заседание мониторингового комитета ОПЕК+. Участники картеля пока не дают никаких намеков на будущее смягчение ограничений по добыче. Продление сокращения поставок на 2-е полугодие может привести к смещению мирового баланса в сторону дефицита предложения. Следующая встреча пройдет в июне.