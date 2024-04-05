Московская биржа начала торги первым биржевым фондом на долгосрочные облигации

На российском рынке это первый биржевой фонд с возможностью инвестировать в готовый набор долгосрочных государственных облигаций. В состав фонда входят облигации федерального займа (ОФЗ) со средней доходностью к погашению 13,3% и средним сроком 14 лет. Фонд следует за Индексом МосБиржи Государственных Облигаций RUGBITR7Y+.
Стоимость пая на момент формирования фонда — 10 рублей, минимальный объем покупки — один пай.
«На Московской бирже инвесторам доступно большое количество выпусков облигаций разных эмитентов. Облигационные фонды позволяют инвесторам не тратить время на составление диверсифицированного портфеля, а купить его в один клик», — напомнил Борис Блохин, управляющий директор департамента фондового рынка Московской биржи.
По его мнению, инвесторы оценят привлекательность нового фонда и будут активно использовать его в своих портфелях.
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