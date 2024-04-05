Московская биржа начала торги первым биржевым фондом на долгосрочные облигации

На российском рынке это первый биржевой фонд с возможностью инвестировать в готовый набор долгосрочных государственных облигаций. В состав фонда входят облигации федерального займа (ОФЗ) со средней доходностью к погашению 13,3% и средним сроком 14 лет. Фонд следует за Индексом МосБиржи Государственных Облигаций RUGBITR7Y+.