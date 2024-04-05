Максимальная ставка по вкладам в рублях в III декаде марта выросла до 14,83%

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде марта 2024 года выросла по сравнению с предыдущей декадой и составила 14,83% годовых. Об этом говорится в материалах Банка России.
Согласно данным регулятора, ставка во второй декаде марта была на уровне 14,7%, а в первой декаде — 14,85%.
В число банков, данные которых регулятор использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк «ФК Открытие», Росбанк, «Тинькофф банк», Промсвязьбанк и Совкомбанк.
При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов по вкладу, не рассматриваются вклады с дополнительными условиями: приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни и тому подобное. Кроме того, в расчет не берутся вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.